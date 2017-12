Wieprzowina w tatarze wołowym i mnóstwo konserwantów. UOKiK wziął pod lupę mięso w polskich sklepach

Placówki zostały wylosowane na podstawie negatywnych wyników z poprzednich kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową. Zakwestionowano produkty sprzedawane w 70 miejscach (41,7 proc. wszystkich punktów). Zastrzeżenia wzbudziło 218 partii mięsa na 962 skontrolowane przez IH. Bardzo często mięso było błędnie oznakowane.

Produkty zawierały składniki, które nie powinny się w nich znaleźć. Badania laboratoryjne wykazały, że np. że: mięso wieprzowe garmażeryjne zawierało 60 proc. indyka, a tatar lub hamburger wołowy – wieprzowinę. Etykiety mrożonych kiełbasek jagnięcych informowały, że producent dodał do nich konserwant E-250, czyli azotyn sodu, choć może się on znaleźć tylko w kiełbasie surowej białej, kiełbasie surowej, tatarze wołowym i golonce peklowanej. W kiełbasie białej znalazły się substancje dodatkowe: E-621 - wzmacniacz smaku i E-551 i E-535 - substancje przeciwzbrylające, których nie można dodawać do białej kiełbasy. Co więcej, opakowanie mięsa wieprzowego nie zawierało obowiązkowej informacji o kraju lub miejscu pochodzenia mięsa. Producenci używają też znaków graficznych „Produkt polski”, ale niezgodnie z określonym w przepisach wzorem.

Łączne kary jakie nałożono na skontrolowane placówki wynoszą 30 tysięcy złotych. Wydano 38 decyzji na podstawie zafałszowania lub niewłaściwej jakości mięsa lub jego przeterminowania.

UOKiK przypomina: „Świeże mięso to takie, które nie zostało poddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem, mrożeniem, w tym mięso pakowane próżniowo. Nie może zawierać przypraw i substancji dodatkowych”. Surowe wyroby mięsne to „mięso, do którego producent dodał środki spożywcze, przyprawy lub substancje dodatkowe, lub które poddano procesowi niewystarczającemu do modyfikacji struktury mięsa (np. nie poddano parzeniu, gotowaniu)”.

Na paczkowanym surowym mięsie producent ma obowiązek podać: nazwę, miejsce chowu, miejsce uboju i kod partii identyfikujący mięso, termin przydatności do spożycia, ilość netto, warunki przechowywania, nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego na produkt oraz datę zamrożenia.

W przypadku paczkowanego surowego wyrobu mięsnego należy podać: nazwę, wykaz składników, informację o dodanej wodzie, jeżeli jest jej więcej niż 5 proc. masy produktu, ilość netto, termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego na produkt oraz datę zamrożenia.