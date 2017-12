Wiceprezes PiS będzie miał bezpośredni nadzór na policją. Odbierze tę funkcję KGP

Jak zapowiadał w radiu minister spraw wewnętrznych i administracji, przejęcie bezpośredniego nadzoru nad policją przez ministerstwo ma nastąpić za pośrednictwem nowo utworzonego organu. W programie „Sygnały dnia” Mariusz Błaszczak zdradził jego nazwę, będzie to Biuro Nadzoru Wewnętrznego. – Chodzi o to, żeby minister spraw wewnętrznych miał realne narzędzie do nadzorowania pracy policji. Realne narzędzie, a więc takie, które pozwoli na ocenę również tego, co dzieje się w policji – tłumaczył polityk.

Do zadań Biura Nadzoru Wewnętrznego będzie należała m.in. ocena czynności operacyjnych prowadzonych przez służby, ocena prawidłowości postępowań kontrolnych, sprawdzanie oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy, a także proponowanie awansów czy delegowanie pracowników na misje zagraniczne. Zdaniem Mariusza Błaszczaka, zmiana w fotelu Prezesa Rady Ministrów nie odbije się negatywnie na przeprowadzanej reformie.

– Zarówno rząd pani premier Beaty Szydło, jak i rząd pana Mateusza Morawieckiego to nie są gabinety, które były kreowane wyłącznie przez ich szefów. To nie są rządy autorskie, to są rządy, które powstały w ramach programu Prawa i Sprawiedliwości. To są rządy Prawa i Sprawiedliwości i zjednoczonej prawicy – podkreślał.