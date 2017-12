Morawiecki o liście Tuska: Cieszę się ze wszystkich głosów, które wspierają naszą narrację

– Na marginesie tego szczytu spotkam się z prezydentem Macronem, premier May. Jednym z głównych tematów tego szczytu jest Brexit i w zakresie Brexitu jesteśmy dzisiaj pozytywnie zbudowani tymi dotychczasowi rezultatami negocjacjami. Nasze dwa podstawowe postulaty dotyczące obywateli Polski a także tematy finansowe zostały pozytywnie zaadresowane. To dobry kierunek działań – mówił premier Mateusz Morawiecki w Brukseli.

– Przedstawimy nasze podejście do relokacji uchodźców, co jest bardzo ważne, bo jesteśmy na zakręcie w sprawie tej polityki. Cieszy mnie, że podejście Polski znajduje tu coraz większe zrozumienie. Wskazujemy na to, że warto przeznaczać pieniądze na pomoc uchodźcom na miejscu. Taka pomoc jest dużo bardziej efektywna. Drugim najważniejszym tematem jest dziś kwestia bezpieczeństwa. Chcemy rozwijać potencjał obronny UE. Współpraca powinna być pogłębiana. – zaznaczył Morawiecki. Pytany o Donalda Tuska odparł, że „cieszy się ze wszystkich głosów które wspierają naszą narracją, podejście do problemu uchodźców” .

Rada Europejska dokona przeglądu dotychczasowych działań, w tym współpracy UE-NATO oraz w ramach innych inicjatyw w sferze bezpieczeństwa i obrony, takich jak Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego. RE odniesie się do wyników Szczytu Społecznego oraz do dyskusji liderów przeprowadzonej w Goeteborgu nt. działań UE w obszarze edukacji i kultury. Szefowie państw i rządów dyskutować też będą o zewnętrznych i wewnętrznych aspektach polityki migracyjnej.

Pierwszego dnia posiedzenia RE odbędzie się ceremonia powołania mechanizmu stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (PESCO). 13 listopada br. do PESCO przystąpiły 23 kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy. Niedługo potem dołączyły do nich Irlandia i Portugalia. Kraje PESCO przedstawiły listę pierwszych wspólnych projektów, które oprócz wzmocnienia potencjału obronnego grupy mają umożliwić wspólne korzystanie z zaawansowanych technologii i zapobiec niepotrzebnemu dublowaniu wydatków.