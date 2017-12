15-latek potrącony w drodze do domu, sprawca uciekł z miejsca wypadku. „Syn leżał i się wykrwawił”

– Wjechał na chodnik i potrącił syna od tyłu. Wjechał mu w plecy – mówi pan Robert, ojciec zmarłego Sebastiana. – Syn leżał i się wykrwawił. Normalny człowiek by się zatrzymał, wezwał karetkę chociaż, a nie zostawić dziecko, żeby umarło – dodaje. – Nie udzielił pomocy, uciekł... Człowiek potrąci zwierzę i się zatrzymuje, a tu jakaś bestia. To nie jest człowiek, normalny człowiek w życiu by się tak nie zachował – twierdzi matka chłopaka, Żaneta.

27 października przed godziną 22 15-letni Sebastian wracał do domu po spotkaniu z kolegami, gdy nagle z zza zakrętu wyjechał rozpędzony samochód. W pewnym momencie kierowca stracił panowanie nad kierownicą, przejechał na przeciwległy pas ruchu i wjechał na chodnik, którym szedł 15-latek i uderzył prosto w niego. Chłopak upadł, a kierowca uciekł, nie udzielając Sebastianowi żadnej pomocy. 15-latek zmarł w szpitalu po tym, jak przy drodze znaleźli go sąsiedzi.

„Może by to coś zmieniło.”..

Robert, mężczyzna, który pomagał potrąconemu 15-latkowi, wspomina, że nie było wiadomo, co dokładnie się wydarzyło. – Jego obuwie leżało przy ogrodzeniu sąsiada – mówi i pokazuje miejsce, w którym znaleziony Sebastian. – Nie mogliśmy określić wieku, dlatego że twarz miał we krwi. Nie wiedzieliśmy, czy ktoś go pobił, wyrzucił z samochodu, czy szedł, przewrócił się, uderzył głową – wspomina i zastrzega, że chłopak oddychał. – Zadzwoniliśmy szybko po karetkę – mówi.

Anna, która znalazła chłopaka, szacuje, że gdyby kierowca nie uciekł z miejsca, ale od razu wezwał pomoc, udałoby się przyspieszyć akcję ratunkową o ok. 15 minut. – Może by to coś zmieniło, nie wiem... – dodaje. Lekarzom, po przewiezieniu do szpitala, nie udało się uratować ciężko rannego chłopca. Sebastian zmarł nie odzyskując przytomności. Jego życie zostało przerwane, gdy snuł plany co do swojej dorosłości. Z matką rozmawiał o pracy mechanika i cukiernika, zawodu pana Roberta. – Mówi: ja to chyba wolałbym być cukiernikiem, bo to taka fajna praca – wspomina pani Żaneta i dodaje: – Syn miał plany, a tu raptem jednego dnia wszystko przekreślone.

Zaraz po wypadku rozpoczęły się poszukiwania kierowcy, który potrącił chłopaka. Działały nie tylko policja i prokuratura, ale także rodzina, która za wskazanie sprawcy wypadku wyznaczyła wysoką nagrodę. – Zabezpieczono niewielką ilość śladów kryminalistycznych. Ta ilość śladów wskazywała na to, iż sprawca mógł się poruszać pojazdem z tzw. orurowaniem i takiego pojazdu od początku poszukiwali funkcjonariusze policji – mówi Marcin Saduś rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Rodzice Sebastiana poruszyli niebo i ziemię

– W przypadkach, kiedy mamy do czynienia z wypadkami, gdzie osoba ucieka z miejsca zdarzenia, bardzo często pojawia się kilka wątków, hipotez, które możemy sobie postawić – zauważa Sylwester Marczak, rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji. – To są hipotezy związane z możliwością kierowania pod wpływem alkoholu, kierowania pojazdem przez osobę, która nie ma uprawnień do kierowania tym pojazdem. To mogą być te przyczyny, dla których osoba oddaliła się z miejsca zdarzenia – mówi.

Rodzice Sebastiana poruszyli niebo i ziemię, aby odnaleźć człowieka, który potrącił ich syna. W programie „Uwaga po Uwadze” apelowali do sprawcy by sam zgłosił się na policję. Za wskazanie sprawcy wyznaczyli nagrodę 30 tys. zł. – Mamy nadzieję, że sprawca poniesie karę, że ruszy go sumienie – mówiła w programie na żywo pani Żaneta. – Ta sprawa była traktowana przez policjantów niezwykle honorowo. Zaangażowaliśmy naprawdę duże siły – wspomina Sylwester Marczak. – Duża rola rodziny, duża rola mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. To wszystko miało ogromny wpływ – podsumowuje. – Szereg drobnych dowodów, które udało się zgromadzić, jak również zeznań, w tym zeznań jednego ze świadków, który pojawił się po emisji programów dotyczących tego zdarzenia, pozwolił nam na wytypowanie i odnalezienie pojazdu, którym poruszał się sprawca – podkreśla Marcin Saduś. – Widział ktoś, jak jeździł cały dzień po pijanemu. Ja to zgłosiłem na policję. Okazało się, że to akurat ten człowiek – wspomina pan Robert. – Prowadziliśmy dochodzenie na własną rękę, żeby odpowiedział za to, co zrobił – mówi pani Żaneta.

„Jest to osoba, która nigdy wcześniej nie posiadała uprawnień”

Rodzice Sebastiana sami odnaleźli monitoring na którym widać poszukiwany samochód oraz sprawcę wypadku. Okazuje się, ze osiem minut przed potrąceniem chłopca sprawca zakupił piwo w pobliskim nocnym sklepie. – Wchodzi do sklepu, wychodzi z czteropakiem piwa, później jakiś pan do niego podchodzi i razem odjeżdżają – opisuje nagranie pani Żaneta. Monitoring zarejestrował jak samochód kierowany przez Łukasza K. rusza w kierunku miejscowości gdzie kilka minut później doszło do tragedii. – Z ustaleń śledztwa wynika, że w momencie potrącenia w pojeździe był tylko i wyłącznie Łukasz K., jak również wiedzy o wypadku nie miał nikt inny poza Łukaszem K. – twierdzi Sylwester Marczak, a Marcin Saduś dodaje, że policja ustaliła prawdopodobny okres, kiedy mężczyzna powróci do Polski. – Osoba została zatrzymana na lotnisku, doprowadzona, trafiła do aresztu policyjnego. Ten areszt policyjny zmieni na areszt śledczy – zapowiada.

– Jest to osoba, która nigdy wcześniej nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami, jak również jest to osoba, która w przeszłości dopuszczała się przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Podejrzany poruszał się w stanie nietrzeźwości, będąc uprzednio karanym za takie same przestępstwa – mówi Sylwester Marczak. – Podejrzany w dniu zdarzenia uczestniczył w spotkaniu towarzyskim, w trakcie którego spożył niewielką ilość alkoholu. W momencie, gdy skończył się alkohol, udał się pożyczonym pojazdem do sklepu celem zakupu dalszego alkoholu – relacjonuje ustalenia prokurator i dodaje, że do wypadku doszło w drodze powrotnej na spotkanie. – Z naszych ustaleń wynika, że wrócił on do znajomych, z którymi uprzednio spędzał czas – mówi i dodaje, że za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym kara wynosi do ośmiu lat pozbawienia wolności, a w chwili, gdy sprawca ucieka z miejsca, jest to 12 lat pozbawienia wolności. – Nie wybaczę mu do końca życia – mówi matka Sebastiana.

Sąd w Nowym Dworze Mazowieckim aresztował Łukasza K. na trzy miesiące. Na posiedzeniu decydującym o jego przyszłości oskarżony o spowodowanie wypadku śmiertelnego sam prosił sędziego o areszt.