Senat przyjął bez poprawek ustawę o KRS

Za przyjęciem ustawy głosowało 60 senatorów, przeciwko było 26, a jeden wstrzymał się od głosu. Ponieważ izba wyższa parlamentu nie przyjęła żadnych poprawek do dokumentu, teraz trafi on do podpisu prezydenta. W projekcie głosami polityków PiS wprowadzono liczne poprawki na etapie prac w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Zmiany te zaakceptował Sejm.

Co zakłada ustawa o KRS?

Ustawa wprowadza zmiany w sposobie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa poprzez przyznanie obywatelom, obok sędziów, prawa wyłaniania kandydatów na członków Rady. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów mają być: grupa co najmniej 2000 obywateli oraz grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym. Ustawa nakłada na Marszałka Sejmu obowiązek ustalenia w drodze zarządzenia sposobu zgłaszania przez obywateli kandydatów na członka KRS. Sejm ma dokonywać wyboru, spośród zgłoszonych kandydatów, większością 3/5 głosów. Ponadto ustawa przewiduje odstąpienie od zasady kadencji indywidualnych i zastępuje ją wyborem sędziów na wspólną czteroletnią kadencję.