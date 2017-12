„Kobiety zamiast przygotowywać święta – stoją przed Sejmem i sądami”. Taki pasek pojawił się na antenie TVP Info

Informacja o pojawieniu się na pasku TVP Info wpisu o tej treści wywołał spore zamieszanie w sieci. Internauci robią zdjęcie swoich telewizorów i zamieszczają je w sieci. "Kobiety do miotły i garów. Sprawy publiczne tylko dla facetów?" – pyta na Twitterze rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, odnosząc się do informacji na antenie TVP Info.

Jak się okazało, nie jest to jedyny wpis, który wywołuje dziś spore kontrowersje. Inne pokazała na Twitterze posłanka Agnieszka Pomaska z PO. Na pasku pojawiły się wpisy takie jak: "Schetyna wciąż liczy, że oczaruje Polaków strategią ulica i zagranica", "Schetyna chce nowego konfliktu o Trybunał Konstytucyjny, który rok temu doprowadził do puczu" czy "Rok po nieudanym puczu – totalna opozycja wciąż nakręca spiralę agresji". Wszystkie wpisy odnosiły się do dzisiejszej relacji z Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej.