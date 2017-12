Zwrot w sprawie głośnych obrad Sejmu w Sali Kolumnowej. PO chce dymisji Kuchcińskiego

Posłowie opozycji złożyli doniesienie do prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, a także działania na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariuszy państwowych. Chodzi o posiedzenie Sejmu z 16 grudnia, kiedy to Michał Szczerba został wykluczony z obrad przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Na znak protestu politycy opozycji blokowali sejmową mównicę. W związku z tym marszałek Sejmu przeniósł obrady do Sali Kolumnowej gdzie odbyło się m.in. głosowanie nad ustawą budżetową. W połowie sierpnia prokuratura podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa z uwagi na to, że w ocenie śledczych obrady miały prawidłowy przebieg, a ich przeniesienie do Sali Kolumnowej było zgodne z prawem. Warszawski sąd uchylił jednak decyzję o umorzeniu sprawy.

– 10 minut temu sąd okręgowy w Warszawie uchylił w całości decyzję prokuratury która polegała na umorzeniu tej sprawy. Jesteśmy w nowym stanie prawnym polegającym na tym że sąd w całości uchylił decyzję prokuratury. Podtrzymujemy stanowisko że obrady Sejmu w Sali Kolumnowej były nielegalne – stwierdził Cezary Tomczyk na briefingu w Sejmie. – Dzisiaj chcę w imieniu całej Platformy powiedzieć, że żądamy dymisji marszałka Kuchcińskiego. Po słowach sądu odnośnie decyzji prokuratury wiemy już, co się działo na Sali Kolumnowej, wiemy że nie działo się nic dobrego. Wiemy, że za ten chaos odpowiada marszałek Kuchciński. Powinien ponieść za to odpowiedzialność jak najszybciej. Odpowiedzialność polityczną i w przyszłości prawną – tłumaczył Tomczyk.