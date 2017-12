23-latek skakał po zaparkowanym samochodzie. Chciał odreagować po kłótni z dziewczyną

W piątek 15 grudnia w nocy policjanci zostali powiadomieni, że na jednym z osiedli w Puławach na Lubelszczyźnie grupa młodych ludzi skacze po samochodach. Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce, na parkingu zastali grupę młodych mężczyzn, z których jeden, na widok policjantów zaczął uciekać.

Chciał odreagować po kłótni z dziewczyną

Funkcjonariusze szybko zatrzymali uciekiniera. Kilka minut wcześniej, 23 latek skakał po samochodzie zaparkowanym na parkingu i zbił w nim przednią szybę. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jak wykazało badanie, był nietrzeźwy, miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Straty oszacowano na prawie 600 zł. Jak wyjaśnił młody puławianin, przyczyną jego zachowania była kłótnia z dziewczyną, po której postanowił odreagować w tak nietypowy sposób, że zaczął skakać po samochodzie.