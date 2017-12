Wicemarszałek Senatu: Rekonstrukcja rządu przewidziana jest po święcie Trzech Króli

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w poniedziałek, że nowym szefem kancelarii premiera będzie Michał Dworczyk, szefem gabinetu premiera – Marek Suski, a rzeczniczką rządu – Joanna Kopcińska. Z funkcji ministra odwołano na wniosek premiera Elżbietę Witek, która była szefową gabinetu politycznego premiera.

– Pan premier Morawiecki chciał nieco szybciej zmienić swoje najbliższe otoczenie i tej „małej rekonstrukcji” chciał dokonać jeszcze przed świętami. Głębsza rekonstrukcja w resortach, w ministerstwach, jest przewidziana już na styczeń, po święcie Trzech Króli – stwierdził we wtorek 19 grudnia Adam Bielan.

Dopytywany o to, którzy ministrowie zostaną wymienieni, wicemarszałek stwierdził, że na pewno zmiana nastąpi w ministerstwie finansów i rozwoju. – Tu siłą rzeczy dojdzie do zmian personalnych, bo premier już zapowiedział, że po rekonstrukcji styczniowej nie będzie pełnił funkcji ministra – dodał. Bielan podkreślił, że rząd działa dobrze, jednak „można poprawić pewne rzeczy”. – Myślę że premier Morawiecki podjął już większość decyzji personalnych. Być może jeszcze jedna, dwie konsultuje, ale to tylko moja intuicja – stwierdził.