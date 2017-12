Koty wyjadły rybki, winny właściciel. Zapadł wyrok ws. sąsiedzkiego sporu

– Musimy nie tylko dobro osoby, która zdecydowała się na posiadanie kota, ale również drugą stronę, której prawa były nieustannie naruszane – stwierdził Piotr Szereda, oskarżyciel publiczny straży miejskiej we Wrocławiu. – Nie zgadzam się z tym wyrokiem. Zastanawiam się czy to nie uruchomi lawiny i rozumiem, że jak teraz zobaczę kota lub psa na ulicy to mam dzwonić na straż miejską i mówić, że to zwierzę opuściło teren posesji. To jest absurdalna sytuacja – powiedział Patryk Hałaczkiewicz, właściciel kotów.