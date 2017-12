Szef PKW po spotkaniu z prezydentem: Wyraził nadzieję, że zmiany nastąpią. Zależy mu na jednym postulacie

We wtorek 19 grudnia o godzinie 17 odbyło się spotkanie pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą i Wojciechem Hermelińskim z PKW. Prezydent wysłuchał na nim uwag i sugestii, dotyczących zmian w Kodeksie wyborczym. Sędzia Hermeliński zapowiadał przed spotkaniem, że uwagi te dotyczyć będą głównie powoływania komisarzy wyborczych oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. – Nie wypada mi prezydenta nakłaniać do jakiejś decyzji, bo to pan prezydent sam najlepiej wie, ograniczę się do uwypuklenia kwestii, które uważamy za bardzo niebezpieczne dla procesu wyborczego – mówił.

Prezydent zamierza czekać do końca

Co miał do przekazania na briefingu prasowym już po spotkaniu? – Prezydent wyraził nadzieję że zmiany jeszcze nastąpią, tym bardziej że marszałek Karczewski dzisiaj o nich w swojej wypowiedzi wspominał. Prezydentowi zależy na osobach niepełnosprawnych, bo to rzeczywiście ważna rzecz. Poza tym zostały inne kwestie do rozstrzygnięcia, kwestia związana ze sposobem głosowania. Podnosiłem te rzeczy które najbardziej nas – PKW – będą dotykały, jeżeli proponowane przepisy wejdą w życie – mówił. Prezydent miał zaznaczyć podczas rozmowy, że poczeka jeszcze na wyniki działań Senatu i dopiero później będzie się zastanawiał co dalej zrobić.

Co zakłada projekt i kiedy kolejne kroki?

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm zmianą Kodeksu wyborczego minister spraw wewnętrznych i administracji będzie przedstawiać Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na 100 komisarzy wyborczych oraz trzech kandydatów na Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Jeśli PKW nie powoła ich w określonym czasie, minister będzie mógł sam „niezwłocznie” powołać zarówno komisarza, jak i nowego Szefa KBW. W środę, 20 grudnia, nowelizacją Kodeksu wyborczego zajmie się Senat. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński został przez Marszałka Senatu zaproszony na spotkanie oraz na posiedzenie plenarne Izby.