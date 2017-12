Po spotkaniu w siedzibie PiS. O czym rozmawiało kierownictwo partii?

Wcześniej PAP informowała nieoficjalnie, że jednym z tematów rozmów, w których udział brał premier Mateusz Morawiecki, miała być rekonstrukcja rządu. W spotkaniu uczestniczyli też m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a także Ryszard Terlecki, Adam Lipiński czy Mariusz Błaszczak. Podczas wieczornych rozmów zapadła też decyzja o wykluczeniu z partii senatora Stanisława Koguta, co potwierdził po wyjściu z siedziby PiS wicemarszałek Joachim Brudziński. W sprawie innych rozstrzygnięć odesłał do rzeczniczki partii Beaty Mazurek. – Myślę, że zostanie wydany oficjalny komunikat w tej sprawie – wskazał.

Przypomnijmy, że we wtorek 19 grudnia media zaczęły informować o akcji CBA, w której jednym z podejrzanych może być senator PiS Stanisław Kogut. Doniesienia potwierdziła Prokuratura Krajowa, dodając informację o rozpoczęciu procedury prawnej, zmierzającej do pociągnięcia polityka do odpowiedzialności. Po godzinie 18 rzecznika PiS Beata Mazurek poinformowała, że senator został zawieszony w prawach członka partii.