Jaki ujawnia teczkę „kamienicy Waltzów”. Zapowiada złożenie doniesienia do prokuratury

– Zmierzam złożyć doniesienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa w resorcie sprawiedliwości – zabierania kluczowych dokumentów dotyczących sprawy Noakowskiego 16 – powiedział Patryk Jaki podczas konferencji. – To jest teczka ministerstwa sprawiedliwości w której powinny być akta i dokumenty dotyczące Noakowskiego 16, które by przesądziły, czy pan Kalinowski był skazany, czy nie i mogłyby już dawno rozstrzygnąć kwestie dotyczącą tej kamienicy – mówił, pokazując wspomnianą teczkę.

Jak tłumaczył, komisja weryfikacyjna poprosiła o teczkę i już na pierwszy rzut oka widać, że jest ona wybrakowana. – W związku z powyższym zwróciliśmy się o ekspertyzę dotyczącą tej teczki i dokumentów w niej zawartych. Tą ekspertyzę wykonali dla nas biegli z Archiwum Akt Nowych z Centralnych Archiwów Państwowych – dodał. – Brakuje kilku istotnych załączników. Teczka pierwotnie zawierała więcej materiałów niż znajduje się w niej obecnie – wyjaśnił dalej.

Według Patryka Jakiego w przedmiotowej teczce brakuje "kilku istotnych załączników". – Po drugie, zagięcia wskazują, że pierwotnie teczka zawierała więcej niż obecnie. Mamy takie miejsca w tej teczce, gdzie jest informacja o załączonym dokumencie ważnym dla sprawy, a tego dokumentu nie ma – stwierdził. – Wiele wskazuje na to, że ktoś zabrał kluczowe dokumenty z tej teczki, ktoś chciał ukryć dokumenty dot. Noakowskiego 16. Kto to mógł zrobić, ja dzisiaj nie wiem. Możecie państwo sami zadawać sobie pytanie, kto miał motyw, żeby usunąć kluczowe dokumenty z punktu widzenia tej sprawy – dodał.