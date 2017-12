Prezydent Andrzej Duda: Nie rozumiem decyzji Komisji Europejskiej. Jest czysto polityczna

Prezydent zaznaczył, że ten, „kto zna systemy ustrojowe, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, funkcjonujące w innych krajach europejskich czy na świecie, ten doskonale wie że te rozwiązania, które my przyjęliśmy w Polsce, nie różnią się od tego co jest w wielu krajach europejskich” .

Duda odniósł się także do ogłoszonej dziś przez niego informacji, iż podpisze ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądach Najwyższych. Zaznaczył, że środowa decyzja Komisji Europejskiej nie miała wpływu na tę decyzję. – Mnie interesowało to, czy warunki które postawiłem zostały spełnione przez parlamentarzystów. Czy nie wprowadzili do moich projektów takich zmian które powodowałyby że nie mógłbym jako prezydent ich podpisać, bo przywróciłyby te rozwiązania które były w poprzednich ustawach. Nie zrobili tego. Zrobili pewne poprawki, ale niewielkie. Mogłem spokojnie te ustawy podpisać. Jestem przekonany że one będą przede wszystkim służyły dobru polskiego społeczeństwa – zaznaczył.

Według prezydenta jest „bardzo wiele hipokryzji w działaniu KE”. – Przykro mi to powiedzieć ale tak uważam. Jakoś nie słyszałem głosów oburzenia choćby w 1998 roku kiedy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka dokonywano reformy i jednego dnia usunięto wszystkich sędziów z trybunału po czym czymś z nich pastwa zdecydowały się przywrócić a część nie – tłumaczył. – Czas zakończyć komunizm w polskim sądownictwie i temu m.in. służą także te zmiany – podkreślił Andrzej Duda w rozmowie z Dorotą Gawryluk.

Prezydent zaznaczył, że zmiany w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym pozostają w zgodzie z Konstytucją. – Czas najwyższy żebyśmy odeszli od systemu kastowego – dodał.

Uruchomienie art. 7 TUE wobec Polski

Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski art. 7 TUE. Kolegium komisarzy podjęło również decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko polskiemu rządowi do Trybunału Sprawiedliwości z tytułu naruszenia prawa UE. W swoim zaleceniu Komisja wezwała władze polskie do rozwiązania wskazanych problemów w terminie trzech miesięcy. – Czy Polska nas posłucha? Poczekamy, zobaczymy. Jest jeszcze czas, by zmienić te ustawy. W styczniu spotkamy się z premierem Mateuszem Morawieckim i zobaczymy, co to spotkanie przyniesie – powiedział Timmermans. KE podjęła decyzję w sprawie Polski, ponieważ parlament przyjął ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. – Zrobiliśmy to z naprawdę ciężkim sercem, ale polskie władze nie dały nam wyboru. Praworządność to jedna z najważniejszych zasad, jakimi powinny kierować się państwa członkowskie – powiedział wiceszef KE.