Saryusz-Wolski ostro do Timmermansa: Nie miał pan zahamowań. To kłamliwe oskarżenia wobec Polski

List do Timmermansa ma związek z decyzją Komisji Europejskiej, która 20 grudnia uruchomiła wobec Polski art. 7 TUE. Kolegium komisarzy podjęło również decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko polskiemu rządowi do Trybunału Sprawiedliwości. Do tych działań odniósł się w swojej publikacji Jacek Saryusz-Wolski. Jego zdaniem Frans Timmermans milczy i nie uruchamia procedur wobec realnych problemów korupcji, naruszeń rządów prawa na Malcie. „Czy dlatego, że jest to rząd Pańskiej rodziny politycznej, socjalistów?” – pyta europoseł.

Saryusz-Wolski pisze również o „fałszywych zarzutach polskiej totalnej opozycji, broniącej patologii minionych rządów i pozostałości po komunizmie”. Wskazuje również na tzw. „paradoks Timmermansa” i „wytoczone działa kłamliwych oskarżeń wobec Polski”.

„Po pierwsze, milczeć w sprawie korupcji w łonie własnej, socjalistycznej rodziny. Po drugie, atakować tych, którzy mając demokratyczny mandat, naprawdę korupcję zwalczają, reformując chory, obarczony patologiami system sądowy w Polsce, niezreformowany od czasów komunizmu, niezlustrowany, obciążany powiązaniami z »ośmiornicą warszawską«, po trzecie, stawać po stronie tych, którzy chcą chronić i konserwować patologie polskiego sądownictwa” – wyjaśnił Saryusz-Wolski.

Polityk nazwał to „odwróconą hierarchią wartości”. „To głębokie niezrozumienie, że w Polsce dokonuje się sanacja chorego państwa i wymiaru sprawiedliwości. To dokończenie nieskończonej rewolucji Solidarności, spóźnione o 25 lat, a nie naruszenie zasad demokracji i rządów prawa” –dodał na koniec europoseł.