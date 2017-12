Porywał i więził swoje ofiary w ukrytej w lesie skrzyni. „Jest dumny z tego, co zrobił”

W styczniu tego roku w centrum Krakowa porwany został 10-letni chłopiec. Po bardzo trudnych negocjacjach z porywaczem, zapłacono okup. Gdy tylko dziecko bezpiecznie wróciło do domu, policja zaczęła go szukać. Po 11 miesiącach intensywnego śledztwa policja trafiła na trop porywacza, 50-letniego Bogusława K. O tym, gdzie dokładnie podjechał porywacz i co zrobił z chłopcem, który został uprowadzony, opowiada nam oficer operacyjny Centralnego Biura Śledczego. – Trzymając go za ramiona, poprowadził go w stronę miejsca przetrzymywania. Do skrzyni – mówi i dodaje, że była ona dodatkowo wytłumiona.

– Najprawdopodobniej ta skrzynia została przez niego zbudowana około pięciu, sześciu lat temu. Przez cały czas nikt jej nie znalazł w tym miejscu. Latami przygotowywał się do porwań – twierdzi. – On tutaj cały czas na tym terenie był. Poruszał się, chodził, sprawdzał. Przygotowywał się – mówi oficer. Miejsce ukrycia skrzyni jest całkowicie niedostępne, gęsto porośnięte jeżynami i krzakami akacji karłowatej. – Bardzo długo szukał dogodnych dla siebie miejsc, kryjówek. To jest typ człowieka, który bardzo, bardzo długo i bardzo drobiazgowo przygotowywał się do popełnianych przestępstw. Nie pozostawiał nic przypadkowi – twierdzi oficer CBŚP.

Policja zatrzymała porywacza

„Wszystko jest inscenizacją dla uprowadzonego”

Droga do miejsca przetrzymywania chłopca została – już po jego znalezieniu – wydeptana przez policjantów i techników. By dostać się na miejsce, przez ok. 10 minut przedzieramy się przez gęste zarośla. – Tutaj jest wycięta przez nas przecinka, która prowadzi do miejsca pudełka. My to nazywamy pudełko – mówi reporterowi UWAGI! oficer operacyjny CBŚP. – To są przerażające warunki, w których on [chłopiec – red.] był. Za każdym razem, jak porywacz tutaj szedł w jakimś celu do niego, [chłopiec - red.] myślał, że idzie go zabić – twierdzi. Jak podkreśla oficer operacyjny CBŚP, chłopiec jest bardzo inteligentnym dzieckiem, które bardzo dużo rozumie, dużo wie i jest świetnym uczniem.

Jak przypuszczają policjanci, skrzynia, w której przetrzymywane było dziecko, została zbudowana na miejscu. – Potrójna płyta osb skręcona ze sobą, masywne kątowniki, płaskowniki, masywne sztaby do zamknięcia. Niezależnie jak silny byłby mężczyzna, nie wydostałby się stąd – mówi funkcjonariusz. Wewnątrz skrzyni widać napisy, które zostały najprawdopodobniej wykonane przez porywacza. Zawieszone są też na sznurkach książki. Czy miały przerażać? Służyć jako rozrywka? Tego nie wiadomo. Oświetlenie, które było zainstalowane wewnątrz, działało tylko przez chwilę.

– Sprawca bardzo sprawnie posługuje się środkami technicznymi. Telefony komórkowe, kamery. W tym pudełku było zainstalowane przynajmniej dziesięć telefonów komórkowych, które mu służyły do różnych celów – twierdzi oficer operacyjny CBŚP i dodaje, że porywacz za ich pośrednictwem wydawał polecenia dziecku. Jak twierdzi policjant, dziecko nie widziało porywacza. Chłopiec był przetrzymywany w tych nieludzkich warunkach przez 5 dni. Teraz policyjni specjaliści sprawdzają, czy w skrzyni są ślady DNA innych ofiar porywacza. Z tego względu poproszono nas o założenie masek ochronnych. – Wewnątrz tej skrzyni nie było nic przypadkowego. Tu nie znalazło się nic wbrew woli porywacza. Wszystko jest inscenizacją dla uprowadzonego, co potem ma powiedzieć ewentualnie organom ścigania – tłumaczy policjant.

„Jest beznamiętny, on się tym chwalił”

Chociaż chłopiec został uwolniony prawie rok temu, w skrzyni wciąż znajduje się nieopróżnione wiadro, do którego załatwiało się dziecko. – Jest jeszcze wiele rzeczy do wyjaśnienia – tłumaczy oficer operacyjny CBŚP. Według funkcjonariuszy skrzynia została przygotowana nie na kilka godzin, ale na dłuższe przetrzymywanie. – Jest beznamiętny, on się chwalił tym, w jaki sposób wprowadzał w błąd policję. Że iluś tam policjantów go tropiło i nie mogło go znaleźć – relacjonuje swoją rozmowę z podejrzanym jeden z funkcjonariuszy. – Cały czas wydawało mu się, że go nie znajdziemy nigdy. On jest dumny z tego, co zrobił. Z tego, w jaki sposób się przygotował – twierdzi.

Według niego porywacz nie popełnił błędu, a także nie spodziewał się zatrzymania. – Sam fakt znalezienia części pieniędzy pochodzących z okupu u niego, w miejscu, w którym przygotowywał się do popełnienia kolejnych przestępstw, świadczy o jego poczuciu całkowitej bezkarności, że nigdy go nie złapiemy – dodaje. Ile jest ofiar porywacza? Jakie tajemnice skrywa jego przeszłość? Policja i prokuratura liczą na to, że ofiary, które zgłoszą się w tej sprawie, rzucą nowe światło na tę kryminalną zagadkę.