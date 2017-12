Gdańsk. Awantura na pokładzie samolotu. Pasażera wyprowadzili antyterroryści

Załoga samolotu z Tel Awiwu poinformowała funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Gdańsku, że jeden z pasażerów podczas lądowania nie stosował się do poleceń kapitana. Mężczyzna nie chciał się uspokoić, zaczął się awanturować. Ignorował polecenia personelu pokładowego i prośby innych pasażerów. Dopiero kiedy mężczyzna zobaczył wchodzących na pokład samolotu fukjconariuszy Straży Granicznej, nieco się uspokoił. Izraelczyk dobrowolnie opuścił pokład w asyście funkcjonariuszy. W pomieszczeniach służbowych SG zbadano jego stan trzeźwości. Mężczyzna miał we krwi blisko promil alkoholu. Za naruszenie warunków przewozu został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Nie była to jedyna interwencja Straży Granicznej z Gdańska w ostatnich dniach. Kilka dni temu złoga samolotu z norweskiego Trondheim prosiła o interwencję Straży Granicznej, ponieważ jeden z pasażerów był agresywny, szarpał innego mężczyznę. Podczas włączonej sygnalizacji „zapiąć pasy” wstawał, nie chciał zająć swojego miejsca. Nie stosował się także do poleceń funkcjonariuszy, którzy obezwładnili go i w kajdankach wyprowadzili z samolotu. 40-latka poddano badaniu na zawartość alkoholu, miał we krwi ponad 1,7 promila. Po wytrzeźwieniu w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Od początku tego roku funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili 32 interwencje na pokładach samolotów na gdańskim lotnisku.