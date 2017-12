MON w 2 lata wydał 20 mld złotych, ale przetarg na śmigłowce wciąż nie ruszył. Co kupiło wojsko?

Zerwany przetarg na francuskie śmigłowce H225M Caracal to jedna z najgłośniejszych decyzji ministra Antoniego Macierewicza. Polityk PiS uspokajał wówczas, że resort obrony pod jego dowództwem przeprowadzi cały proces „szybciej i lepiej”. Po tym, jak kilka razy przedłużano termin na składanie ofert konkursowych, ministerstwo zapewniało już, że ten etap zakupu śmigłowców zostanie ukończony przed 2018 rokiem. Z najnowszej wypowiedzi wiceministra Bartosza Kownackiego wynika jednak, że MON w tym roku nie spodziewa się już ofert.

Jak pisze portal TVN24.pl, w grze o miliardowe sumy są wciąż trzy firmy: amerykański Sikorsky Helicopters, włoski Leonardo i francuski Airbus Helicopters, prawdopodobnie oferujący Polsce ten sam model H225M Caracal. Inspektoracie Uzbrojenia już wielokrotnie przekładał różnego rodzaju terminy. Według informacji TVN24 ma to wynikać z licznych pytań firm dotyczących wymagań MON. – Problem jest zwłaszcza z wymaganym przez MON terminem dostawy w połowie 2019 roku. Firmy chcą móc dostarczyć najpierw gołe maszyny w podstawowej wersji, a potem je doposażyć zgodnie z naszymi wymaganiami – wyjaśniał Marek Świerczyński, analityk do spraw bezpieczeństwa z „Polityka Insight”.

Na co MON wydaje pieniądze?

Jak dowiadujemy się z komunikatu opublikowanego przez MON, W ciągu ostatnich 2 lat w MON zawarto 250 umów na modernizację Sił Zbrojnych na kwotę blisko 20 mld złotych. W tym 160 z nich o wartości 13 mld zł umów ulokowano w polskim przemyśle. Zarówno w 2016 jak i w 2017 roku budżet MON został wykonany w 100%. tj. prawidłowo i w całości, a 2016 r. po raz pierwszy od 8 lat MON wydał na program modernizacji armii wszystkie przeznaczone fundusze.

W grupie największych kontraktów, których realizacja skokowo zwiększa potencjał obronny i uderzeniowy Sił Zbrojnych znalazły się m.in. umowy na modernizację 128 czołgów Leopard 2A4, dostawę 64 moździerzy RAK, 6 baterii przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego bliskiego zasięgu Pilica; 1300 rakiet do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Poprad, 1000 szt. przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE, a także 6 jednostek pływających, służących do zabezpieczenia technicznego i prowadzenia działań ratowniczych na morzu pn. HOLOWNIK.

Na ponad 4,5 mld zł opiewa kontrakt z Hutą Stalowa Wola na zakup 96 samobieżnych 155-mm armatohaubic Krab. Jest to największe zamówienie w polskiej zbrojeniówce od 1989 r. Pierwsze egzemplarze już skierowano do 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie.

Umowa na zakup 64 automatycznych 120 mm moździerzy „Rak” na podwoziu KTO Rosomak i 32 wozów dowodzenia to wydatek blisko 1 mld zł. Pierwsze elementy kompanijnego modułu ogniowego samobieżnego moździerza 120 mm Rak na podwoziu kołowym, Huta Stalowa Wola przekazała w czerwcu 2017 r. do 17 Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, natomiast elementy drugiego modułu przekazano do 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie.

Niebawem trafi do wojska pierwsza partia z ponad 53 tysięcy sztuk zakupionych karabinków Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej MSBS (GROT). To największy z kontraktów na dostawę broni strzeleckiej po 1989 r. Wartość kontraktu wynosi niemal pół miliarda złotych, całe zamówienie ma zostać zrealizowane do 2020 roku. 30 listopada br. przed pomnikiem Stefana Grota – Roweckiego w Warszawie odbyło się symboliczne przekazanie żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej pierwszej partii karabinków.

Marynarka Wojenna otrzymała pięć zmodernizowanych śmigłowców ratowniczych W-3WARM ANAKONDA, a trzy następne mają być dostarczone w 2018 roku. Zmodernizowane Anakondy wyposażono między innymi w cyfrowy system sterowania silnikami FADEC - ang. Full Authority Digital Engines Control (w miejsce analogowego), nowe wyposażenie ratownicze oraz nowe kamery termowizyjne sprzężone z reflektorami - tzw. szperaczami. Wszystkie śmigłowce wyposażone są również w system automatycznej identyfikacji jednostek pływających AIS, który znacznie usprawnia prowadzenie ewakuacji poszkodowanych z pokładów statków.

Do osiągnięć należy też zaliczyć podpisanie umów na dostawy amerykańskich kierowanych pocisków powietrze-ziemia JASSM-ER, które mają znaczenie strategiczne czy mostów DAGLEZJA.

28 listopada br. uroczyście podniesiono banderę na najnowocześniejszym okręcie Marynarki Wojennej ORP „Kormoran” - niszczycielu min, który trafi do 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Wybudowany został przez Konsorcjum, którego trzon tworzą gdańska stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. oraz gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Do jego głównych zadań należeć będą poszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja i zwalczanie min morskich, rozpoznanie torów wodnych, przeprowadzanie jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawianie min oraz zdalne sterowanie samobieżnymi platformami przeciwminowymi.

27 grudnia br. zostanie zawarta umowa na dostawę dwóch kolejnych nowoczesnych niszczycieli min wraz z trzema pakietami wsparcia logistycznego oraz jednego okrętu ratowniczego, z opcją zamówienia drugiego. Ponadto w ramach inwestycji realizowana jest modernizacja na ok 90 mln zł okrętów: transportowo-minowego ORP „Lublin” przez Stocznię GRYFIA oraz okrętów ORP „Drużno” i ORP „Hańcza” przez Stocznię NAUTA.

29 listopada w Sanoku podpisano z Autosanem umowę na dostawy 28 autobusów dla wojska. Wartość kontraktu to 18 mln zł z terminem realizacji w IV kwartale przyszłego roku.

AUTOSAN realizuje również podpisane we wrześniu br. zamówienie na 12 szt. kabin typ 890 oraz finalizuje dostawę 11 szt. kabin tego typu dla Wojskowych Zakładów Łączności w Zegrzu. Kabiny spełniają wymogi tłumienności elektromagnetycznej i przeznaczone są do zabudowy Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej.

19 grudnia 2017 roku podpisano umowę z PZL „Warszawa-Okęcie” S.A na wykonanie w latach 2017-2020 modernizacji 12 samolotów PZL-130 TC-I ORLIK do wersji PZL-130 TC-II ORLIK. Umowa zostanie zrealizowana do dnia 30 października 2020 r., a jej wartość wynosi 186 mln zł. Zmodernizowane samoloty do wersji PZL-130 TC-II ORLIK będą przeznaczone do prowadzenia podstawowego i zaawansowanego szkolenia pilotów wojskowych w zakresie techniki pilotowania i nawigowania w różnych warunkach atmosferycznych. Będą posiadać specjalistyczne wyposażenie typowe dla wojskowych statków powietrznych.

W ramach modernizacji Sił Zbrojnych trwają również intensywne prace związane z możliwością rozpoczęcia procesu dostaw rakiet „Feniks”, w ilości ponad 800 sztuk.