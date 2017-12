Młynarska z pogardą o tradycyjnych świętach. „Światełka żrące prąd, dręczenie karpi i siebie nawzajem”

W piątek aktorka i dziennikarka zamieściła zdjęcie z podróży do Indii, przy okazji którego podzieliła się garścią refleksji na temat świąt, krytykując przy okazji podejście wielu osób do obchodzenia Bożego Narodzenia. "Z okazji świąt, które są w naszej kulturze totalną i bezwstydną eksplozją EGO: światełka żrące prąd, dręczenie karpi i siebie nawzajem, zarzynanie zwierząt aby napchać brzuchy ponad wszelką miarę, konsumpcja plastikowego badziewia (zabawki) zaśmiecającego Ziemię, fochy bo ktoś znowu nie jest taki jak JA »kcem« aby był, wykluczanie »czarnych owiec« z rodzinnego kręgu itd. życzę czytelnikom i czytelniczkom tego profilu poczucia humoru i luzu po prostu. Wysyłam mnóstwo ciepła z Kerali, nie z okazji świąt wcale!" – napisała dziennikarka (pisownia oryginalna – red.).

Jej słowa wywołały skrajne reakcje. "Pani Paulino!!! Dziękuję!! Dziękuję za to co widzę od długiego czasu na Pani stronach i za to co Pani napisała o świętach!!" – napisała jedna z komentujących internautek. "Pani jest przykładem jak od dobrobytu może za przeproszeniem odbić. Może tak w ramach medytacji i ogólnego oczyszczenia odda Pani wszystkie dobra materialne i zacznie żyć jak większość Polaków" – napisała inna osoba. Nie zabrakło też polemiki z poglądami Młynarskiej. „Dla mnie święta to czas spędzony z rodziną która podobnie jak ja nie może doczekać się wspólnej wieczerzy. A plastiku niech będzie co niemiara jeśli to ucieszy moja córkę i sprawi ze będzie szczęśliwa. Karp będzie jedzony tak jak wiele innych ryb jedzonych w ciągu całego roku. Jedzenie ryb zabitych przez kogoś innego to mniejsze zło? Mięso w pierwszym dniu świąt również. Wesołych świat dla wszystkich! Każdy niech świętuje jak chce! Bez krytykowania sposobu spędzania świat przez innych!” – napisała jednak z uczestniczek dyskusji.