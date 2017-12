MON zmienia strategię obrony Polski. Przemieszcza czołgi na wschód kraju

– Tą decyzją zaczynamy realizację nowej strategii, która została wyznaczona przez Strategiczny Przegląd Obronny – podkreślał minister Antoni Macierewicz podczas oficjalnego zakończenia wzmacniania 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. W wyniku trwającej kilka miesięcy akcji, do Wesołej przeniesiono cały batalion czołgów. – Zakończyliśmy proces przenoszenia batalionu czołgów do 1. Brygady Pancernej w Wesołej, ta decyzja oznacza także proces przezbrajania i zmiany strategii obrony Polski – oświadczał żołnierzom minister obrony.

– Przesunięcie na wschód czołgów Leopard wiąże się ze zmianą strategii obronnej i założeniem, że wojsko ma bronić terytorium, a nie odzyskiwać stracone – mówił. – Na naszych oczach materializuje się decyzja ściśle związana z zupełnie nowym spojrzeniem na strategię obronną Polski. My się nie mamy przygotowywać do odbijania straconego terenu, my mamy być przygotowani do tego, żeby granic Polski strzec, do tego, żeby wróg nie wtargnął na teren Polski – podkreślał minister.