Komorowski tłumaczy sondaże: Sporo osób ukrywa, że jest za opozycją. Strachu jest coraz więcej

Bronisław Komorowski w programie „Faktach po Faktach” komentował przeprowadzane obecnie przez PiS zmiany w ustroju polskich sądów i w ordynacji wyborczej. Jego zdaniem to, co robi partia rządząca, oddala Polskę od demokracji. – To już jest ocieranie się o ustrój autorytarny, w którym nie zasady i demokracja, metody demokratyczne decydują, a właściwie będzie decydowała wola jednego człowieka, Jarosława Kaczyńskiego – stwierdził były prezydent.

– On się bawi posiadaną władzą, być może mu się zdaje, że coś robi dla Polski dobrego, bo ciągle się powołuje na dobro narodu i państwa. Ale w moim przekonaniu historia oceni go w sposób dramatyczny jako tego, który miał gigantyczną władzę i wykorzystał ją przeciwko Polsce demokratyczne – mówił Komorowski.

Polityk został też zapytany o przyczynę utrzymujących się dobrych wyników sondażowych PiS-u. – Jest spora liczba ludzi, i chyba będzie rosła, którzy tak chętnie nie ujawniają już dzisiaj swoich poglądów politycznych, jeśli one są za opozycją – stwierdził. Jego zdaniem wynika to z faktu, iż „strachu w Polsce jest coraz więcej”.