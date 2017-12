Wigilijny spot Platformy Obywatelskiej: Jedni mają 500 plus, inni 500 minus

Trwające 42 sekundy nagranie przedstawia panią domu przygotowującą się do Wigilii. Kobieta wypakowując zakupy, prowadzi jednocześnie rozmowę telefoniczną z matką. – Tak, tak, kupiłam wszystko. Prawie wszystko. No wiesz, myślałam, że mi wystarczy, a mi nie wystarczyło. A może ty byś tam taniej u siebie dostała, co? Dobra, trudno, w tym reku nie będzie. Jakoś to przeżyjemy – mówi do słuchawki.

Po chwili całą sytuację podsumowuje głos lektora. – Święta: dla jednych 500 plus, dla innych minus 500. Jakoś damy radę – mówi, nawiązując do sztandarowego programu PiS – „Rodzina 500 plus”. 500 złotych na minusie to z kolei efekt podwyżek cen żywności – m.in. masła, jaj – możliwych do zaobserwowania w ostatnich dwóch latach. Na końcu sporu pojawia się napis: „Wszystkim życzymy wesołych świąt; wam też drogi PiSie”.