Jeszcze 24 grudnia wieczorem dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak informował na Twitterze, że energii elektrycznej pozbawionych było w sumie ponad 4 tys. odbiorców.

Od soboty strażacy pracują przy usuwaniu powalonych drzew i konarów. Jeszcze w niedzielę wieczorem IMGW utrzymywał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla kilku województw.

Jaka pogoda w Boże Narodzenie?

IMGW prognozował, że w pierwszy i drugi dzień świąt pozostaniemy pod wpływem niżu z układem frontów atmosferycznych. Napływać będzie powietrze polarne morskie: początkowo ciepłe, a później chłodniejsze. W poniedziałek umiarkowany, miejscami dość silny, południowo-zachodni i zachodni wiatr na wybrzeżu osiągnie w porywach do 70 km/h, na pozostałym obszarze do 55 km/h. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południu kraju. Okresowo głównie w północnej połowie kraju wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy z niedzielę na poniedziałek wyniesie od 3°C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 5°C, 8°C na pozostałym obszarze, w nocy z poniedziałku na wtorek chłodniej przeważnie będzie od 1°C do 5°C. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 6°C do 10°C, chłodniej będzie tylko we wtorek na północnym wschodzie kraju, tam od 2°C do 5°C.