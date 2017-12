Około godz. 1 w nocy na ulicy Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, dwie kobiety wieku 58 i 75 lat wracały z kościoła i przechodziły na drugą stronę ulicy w oznakowanym miejscu. Wtedy zostały potrącone przez samochód. Ewa Libuda z policji w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazała w rozmowie z RMF FM, że kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Jedna z poszkodowanych nie żyje, druga z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala.

W związku ze sprawą, po około 2,5 godziny został zatrzymany 23-letni mieszkaniec Ostrwoca Świętokrzyskiego. Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Miał ponad promil alkoholu w organizmie. Śledczy ustalają, czy to on kierował pojazdem.

Trzy kobiety zginęły na Mazowszu

To kolejna tragedia, do której doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na drodze w powiecie wołomińskim na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. Samochód wjechał na przejściu dla pieszych w grupę ludzi wracających z pasterki. Zginęły trzy kobiety.