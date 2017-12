Zaskakujące badania naukowców. Dzieci jedzące ryby lepiej śpią i są inteligentniejsze

Naukowcy ustalili, że maluchy w wieku 9-11 lat, które spożywają ryby co najmniej raz w tygodniu, szybciej zasypiają, rzadziej budzą się w nocy i są mniej zmęczone w ciągu dnia, niż dzieci, w których diecie ryby nie goszczą zbyt często. Ponadto dzieci konsumujące ryby uzyskują przeciętnie o około 4 punkty więcej w testach mierzących inteligencję.

Chociaż związki pomiędzy kwasami omega-3 (zawartymi w rybach) a wyższą inteligencją, a także kwasami omega-3 a lepszą jakością snu są dobrze znane, do tej pory nie udało się ich wykazać w jednym badaniu. Zrobili to dopiero badacze z Uniwersytetu Pensylwanii. W dodatku w swoim badaniu nie brali pod uwagę suplementów diety – jak to się robi zazwyczaj – ale prawdziwe produkty spożywcze, w tym wypadku ryby.

W badaniu uczestniczyło 541 chińskich dzieci, które wypełniały kwestionariusz na temat częstotliwości spożycia ryb w ostatnim miesiącu oraz testy na inteligencję (Skalę Inteligencji Wechslera dla Dzieci). Z kolei rodzice dzieci udzielali informacji na temat nawyków sennych swoich pociech.

Rezultaty badania opublikowało czasopismo „Scientific Reports”.