Małopolska. Kierowca wjechał w grupę ludzi, nie żyją babcia i wnuczka

Jak podaje TVN 24, w miejscowości Nowa Wieś w województwie małopolskim doszło do tragicznego wypadku. W pierwszy dzień świat, 25 grudnia w godzinach wieczornych, kierowca samochodu nie zapanował nad pojazdem i wjechał w grupę pieszych idących poboczem drogi. W wyniku zdarzenia zginęła 69-letnia kobieta oraz jej 12-letnia wnuczka. Ponadto, jedna osoba z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. 20-letni kierowca, których jechał autem marki audi A4 w kierunku Krynicy Zdroju to mieszkaniec powiatu nowosądeckiego. Ze wstępnych informacji policji wynika, że mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu.Bezpośrednie przyczyny wypadku są na razie nieznane. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmie się małopolska policja pod nadzorem prokuratora.