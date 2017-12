Przygotowałeś za dużo potraw na święta? Zamiast wyrzucać weź udział w akcji charytatywnej!

– Wszystko zaczęło się w Wielkanoc 2015 jak podszedł do mnie młody bezdomny mężczyzna i poprosił o 2 złote. Powiedziałam mu, że nie dam mu pieniędzy ale mogę kupić mu jedzenie. Poszliśmy do sklepu i tam okazało się, że największym marzeniem mojego nowego znajomego były jajka na twardo. Pomyślałam, że przecież ja mogę pojechać do domu, ugotować mu jajka i przywieźć po kilku godzinach. Umówiliśmy się na popołudnie a ja pojechałam do Babci na Wielkanocne śniadanie. Jak tylko dojechałam do domu to zorientowałam się, że przecież my mamy za dużo jedzenia na stole, na pewno wszystkiego nie zjemy. Wtedy wpadłam na pomysł, żeby napisać na Facebooku do swoich znajomych, aby zamiast wyrzucać jedzenie, które zostało im po Świętach zadzwonili do mnie. Akcja kompletnie przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Przez tydzień po Wielkanocy jeździłam od domu do domu i zbierałam jedzenie od nieznajomych osób. Post, który wrzuciłam w Święta został udostępniony w całej Warszawie 500 razy a ja odwiedziłam kilkadziesiąt domów i zebrałam dwa pełne bagażniki jedzenia, które później przekazałam bezdomnym – opowiada Maria Skołożyńska, koordynatorka akcji.

Koordynatorzy akcji zachęcają, aby zamiast wyrzucać jedzenie, które zostanie po świętach podzielić się nim z bezdomnymi i ubogimi.

Akcja działa w dniach 26-28 grudnia 2017 roku w 17 miastach Polski m.in. w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Olsztynie czy Radomiu. Na internetowej stronie wydarzenia można znaleźć dokładną listę punktów, do których można oddawać świąteczne smakołyki. Jeśli nie mamy możliwości, aby samodzielnie dostarczyć jedzenie, można się zgłosić do wolontariuszy, którzy odbiorą produkty w dowolnym miejscu.

