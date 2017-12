Stuhr: Ustrój w Polsce jest przejściowy do policyjnego

– Trzeba się jakoś zagospodarować w tym, że w Polsce zmienił się ustrój – powiedział aktor i reżyser Jerzy Stuhr. Dodał, że ustrój zmienił się już kolejny raz w jego życiu. – To jest taki, moim zdaniem, przejściowy do policyjnego – ocenił. – Idzie to w kierunku bardzo złym – wtórował mu aktor Jerzy Radziwiłowicz. Sprecyzował, że myśli o kierunku „twardym, dyktatorskim, autorytarnym” . – Jest to okropne, co się dzieje – ocenił.

Na pytanie, czy jest możliwe budowanie wspólnoty w podzielonym kraju, Radziwiłowicz odparł, że „jest możliwe, ale potrzeba chęci” . Wskazał, że najwięcej chęci powinny wykazywać środowiska, które mają większość w rządzie. Odniósł się do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, który podczas expose mówił o nadziei na porozumienie i o wspólnej Polsce. – To są absolutnie puste słowa, to jest po prostu gadanina – skomentował Jerzy Radziwiłowicz. – Kiedy mówią, że będziemy teraz łączyć naród to mówią to dlatego, że wiedzą sami doskonale, że będą go dzielić – przekonywał.