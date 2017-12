Strzały, próba przejechania policjanta i pościg. Auto skrywało nielegalny ładunek

Policjanci dowiedzieli się, że ma dojść do przemytu środków odurzających, które mają trafić do Polski przez granicę w Słubicach. Tam też policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu zauważyli renault laguna, który przekroczył granicę niemiecko-polską. Funkcjonariusze próbowali go zatrzymać. „Kierowca nie reagował na wydawane polecenia i gwałtownie ruszył autem omal nie potrącając funkcjonariusza. Wówczas policjanci użyli broni służbowej uszkadzając jedną z opon samochodu. Pomimo to, kierowca kontynuował ucieczkę ulicami Słubic. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg” – relacjonuje CBŚP. Ścigany przez policję mężczyzna zatrzymał się po przejechaniu kilkuset metrów, po czym porzucił auto i zaczął uciekać pieszo. Po chwili 28-letni Artur S. - kierowca renaulta został zatrzymany przez policjantów CBŚP.

Policja udaremniła przemyt narkotyków

Zabezpieczony samochód przetransportowano na terminal w Świecku, gdzie w specjalnie do tego przystosowanym hangarze prześwietlono pojazd, a następnie jego częściowego demontażu. Dzięki temu znaleziono w pojeździe trzy specjalnie wykonane skrytki. W jednej z nich ujawniono 10 hermetycznych opakowań z białą substancją. Badanie narkotestem wykazało, że jest to MDMA. Łączna waga zabezpieczonej substancji psychotropowej to ponad 5,3 kg, a jej wartość rynkowa to niemal 270 tysięcy złotych.

W Prokuraturze Okręgowej w Opolu Artur S. usłyszał zarzut przemytu i czynnej napaści na policjanta, za co grozić mu może kara pozbawienia wolności do lat 15. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Kolejne działania policjanci CBŚP przeprowadzili w ostatnich dniach. Wówczas to, zatrzymali Pawła S. i Damiana W. Z ustaleń śledczych wynika, że to oni mogli zorganizować wcześniejszy przemyt narkotyków. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty dokonania przemytu znacznej ilości narkotyków w postaci 5,3 kg MDMA z Holandii do Polski. Dodatkowo jednemu z nich ogłoszono zarzut dwóch wcześniejszych przemytów tj.: 4000 tabletek ekstazy i 5 kg amfetaminy. Za czyny te grozić im może kara pozbawienia wolności do lat 15.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.