Rosyjski biznesmen zatrzymany w Warszawie. Moskwa wystąpi o ekstradycję

Andriej Czerniakow to były szef jednej z największych firm transportowo-budowlanych w Rosji. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, biznesmen poszukiwany listami gończymi, w swojej ojczyźnie jest oskarżony o oszustwo. Czerniakow został zatrzymany na lotnisku w Warszawie, kiedy próbował wylecieć do Kijowa.

Rosja szykuje wniosek o ekstradycję

Dziennik „Kommiersant”, powołując się na źródło w rosyjskich organach ścigania poinformował, że prokuratura generalna rozpoczęła przygotowywanie wniosku do polskiego ministerstwa sprawiedliwości o ekstradycję byłego szefa przedsiębiorstwa „Kosmos”. Rosyjska gazeta cytuje również słowa przedstawiciela służb. „Dług Czerniakowa na rzecz Banku Moskwy to ponad 15 miliardów rubli. Do tej pory nie widzieliśmy żadnej chęci dialogu z jego strony i działań mających na celu spłatę długu. W związku z tym, będziemy nadal bronić swoich interesów w postępowaniu i dążyć do tego, by dług został spłacony w całości”.

O dalszym losie Czerniakowa zadecyduje Sąd Okręgowy w Warszawie.