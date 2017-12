„Polska to nasz przyjaciel”. Macierewicz spotkał się z ministrem obrony Chorwacji

W Krakowie odbyło się spotkanie ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza z ministrem obrony Chorwacji Damirem Krstičevićem na temat współpracy oraz bezpieczeństwa w regionie. – Rozmawialiśmy o wspólnych projektach w wymiarze politycznym, przypominam, że idea Trójmorza i konferencja Trójmorza została zorganizowana przez Prezydentów Chorwacji i Polski, ze wsparciem Prezydenta Stanów Zjednoczonych, i dzisiaj rozmawialiśmy także o tym jak te ideę, przełożyć na wspólną inicjatywę ministrów obrony tego właśnie regionu – mówił Macierewicz w trakcie wspólnej konferencji po spotkaniu.

Macierewicz wraz z ministrem obrony Chorwacji Damirem Krstičevićem rozmawiali o kwestiach dotyczących współpracy militarnej, wspólnej koncepcji przemysłu zbrojeniowego, wzmocnienia bezpieczeństwa we flance wschodniej – Rozmawialiśmy o ewentualnym wspólnym wystosowaniu zaproszenia do innych ministrów obrony naszego regionu na konferencję przeglądową sytuacji międzynarodowej i tego co nas łączy. Rozmawialiśmy także o konkretnych działaniach łączących Chorwację i Polskę, zarówno teraz, jak i w przyszłości, szczególnie tych dotyczących przemysłu zbrojeniowego. Poruszyliśmy kwestie dotyczące współpracy naszych fabryk, które zajmują się produkcją karabinów bojowych i wiemy, że taka współpraca zostanie rozpoczęta między chorwackim zakładem produkującym karabinki i między polskim „Łucznikiem” już zapewne w styczniu 2018 roku – zapowiedział.

– Będziemy mieli zaszczyt współpracować z wojskami chorwackimi w polskim dowództwie VJTF w 2020 roku, a także podczas zbliżających się ćwiczeń Anakonda 2018. Nie ma wątpliwości, że nasz sojusz będzie dobrze wzmocniony porozumieniem obronnym, które zostanie podpisane w pierwszym kwartale 2018 r. Znajduje się ono na ostatnim etapie uzgadniania między naszymi premierami, po akceptacji ministerstw obrony narodowej. Nasza współpraca będzie także realizowana w ramach PESCO, w ramach trwałej współpracy strukturalnej, obronnej Unii Europejskiej – tutaj będziemy prawdopodobnie koncentrowali się na inicjatywie wzmocnienia małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu obronnego – to jest inicjatywa, z którą wyszedł pan premier, minister Damir Krstičević, co Polska bardzo chętnie popiera – podkreślił minister Macierewicz.

„Polska to nasz przyjaciel”

Do wspólnej inicjatywy w zakresie obronności oraz współpracy polsko-chorwackiej odniósł się minister obrony Chorwacji Damir Krstičević. – Dziękuję mojemu przyjacielowi z Polski, ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi za ciepłe przyjęcie. To już drugie spotkanie w tym roku, które odbywa się między ministrami obrony narodowej Polski i Chorwacji, jest to dobry symbol naszej przyjaźni i współpracy. Raz jeszcze chce powiedzieć, że Polska to nasz przyjaciel – zaznaczył.

– Jak już minister Macierewicz wspomniał polsko-chorwackie porozumienie znajduje się w ostatniej fazie i w pierwszym kwartale 2018 r. zostanie podpisane. Cieszę się, że na zaproszenie Polski chorwaccy żołnierze mogą być częścią batalionowej grupy bojowej. Jutro wraz z delegacją odwiedzę chorwackich żołnierzy stacjonujących w Polsce. Chorwaccy żołnierze służą u boku najlepszych, mają również bogate doświadczenie, którym mogą podzielić się z innymi żołnierzami, jednocześnie uczą się bardzo wiele. To okazja by wzmocnić nasza interoperacyjność, interoperacyjność naszych Sił Zbrojnych, możliwość by nauczyć się nowych procedur, ale także by zwiększyć zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Raz jeszcze Panie Ministrze chcę podziękować za gościnę okazaną naszym żołnierzom. Mam nadzieję, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, że Chorwacja będzie potrzebowała pomocy i wsparcia, Polska będzie prawdziwym przyjacielem – wyraził nadzieję Krstičević.