Żandarmeria Wojskowa żąda milczenia od dziennikarzy Onetu. Wysłała specjalne pismo

Z pisma, które otrzymała Edyta Żemła wynika, że Żandarmeria Wojskowa wzywa do zaprzestania publikacji na jej temat oraz wszelkich osób z nią związanych. Oprócz dziennikarki, wymienieni są również Paweł Ławiński i Marcin Wyrwał. We troje publikują w Onecie artykuły o przypadkach nieprawidłowości, w tym molestowania i mobbingu w Żandarmerii Wojskowej.

„To najbardziej absurdalne pismo, jakie otrzymałam w tym roku” – skomentowała na Twitterze Edyta Żemła.

W dokumencie, pod którym podpisał się radca prawny Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk Grzegorz Krzywański napisano m.in.: „Wzywam panią, działającą indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami do zaprzestania publikacji dotyczących Żandarmerii Wojskowej, w szczególności w formie artykułów, reportaży, felietonów lub relacji - do czasu zakończenia wyjaśniania spraw poruszanych przez Onet przez powołane do tego instytucje i organy państwowe (…)”.

Kiedy dziennikarka opublikowała wspomniane pismo, w mediach społecznościowych rozwinęła się dyskusja na temat działań Żandarmerii Wojskowej wobec dziennikarzy. Głos w sprawie zabrał m.in. były redaktor naczelny tygodnika „Wprost” Sylwester Latkowski.