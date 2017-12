Prokuratura Krajowa: Kolejny oskarżony w sprawie tzw. afery podkarpackiej

Śledczy zarzucają Zygmuntowi P., że w celu uzyskania przez jedną z podkarpackich spółek od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dotacji w kwocie 2 milionów 34 tysięcy złotych, tworzył poświadczającą nieprawdę i nierzetelną dokumentację dotyczącą okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego. „Przekładając te dokumenty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Zygmunt P. wprowadził w błąd pracowników urzędu i doprowadził tę instytucję finansującą do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie 1 miliona 440 tysięcy złotych. Usiłował on również doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 594 tysiące złotych” – informuje w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Do wypłaty tych ostatnich środków nie doszło, ponieważ została wszczęta kontrola, na skutek której Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie, na mocy której wypłacane były pieniądze. Do popełnienia tego przestępstwa doszło w okresie od 30 marca 2012 roku do 9 grudnia 2014 roku w Rzeszowie.

Tadeusz Ch. został natomiast oskarżony o przekroczenie uprawnień poprzez sporządzenie w ramach kontroli podatkowej wyjaśnień dla kontrolowanej spółki z Rzeszowa. Podjął on także działania i decyzję o odmowie wszczęcia przeprowadzenia rozszerzonej kontroli tej spółki, o którą wnioskowali podlegli mu pracownicy Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. Oskarżony Kierownik Działu Kontroli Podatkowej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez jedną z rzeszowskich spółek w postaci uchylenia się od opodatkowania do budżetu Państwa należnego podatku od towarów i usług w kwocie 288 tysięcy 938 złotych. Do popełnienia tego przestępstwa doszło w okresie od 4 do 22 kwietnia 2013 roku w Rzeszowie.

Szereg zarzutów

Zygmunt P. i Tadeusz Ch. zostali oskarżeni przez prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, który prowadzi śledztwo dotyczące tzw. afery podkarpackiej. W toku tego postępowania zarzuty popełnienia m.in. przestępstw o charakterze korupcyjnym ogłoszono m.in. byłemu posłowi PSL Janowi B., prokuratorowi ówczesnej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie w stanie spoczynku Zbigniewowi N., byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie Annie H. oraz podkarpackiemu biznesmenowi z branży paliwowej Marianowi D.