11 stycznia „mocne i ważne” wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydencki minister poinformował, że głównymi aspektami wystąpienia będzie m.in. opinia prezydenta Andrzeja Dudy na temat pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz aktywności Polski w Radzie Bezpieczeństwa.

Uruchomienie art. 7 TUE wobec Polski

Przypomnijmy, 20 grudnia Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski art. 7 TUE. Kolegium komisarzy podjęło również decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko polskiemu rządowi do Trybunału Sprawiedliwości z tytułu naruszenia prawa UE. W swoim zaleceniu Komisja wezwała władze polskie do rozwiązania wskazanych problemów w terminie trzech miesięcy. – Czy Polska nas posłucha? Poczekamy, zobaczymy. Jest jeszcze czas, by zmienić te ustawy. W styczniu spotkamy się z premierem Mateuszem Morawieckim i zobaczymy, co to spotkanie przyniesie – powiedział Timmermans. KE podjęła decyzję w sprawie Polski, ponieważ parlament przyjął ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. – Zrobiliśmy to z naprawdę ciężkim sercem, ale polskie władze nie dały nam wyboru. Praworządność to jedna z najważniejszych zasad, jakimi powinny kierować się państwa członkowskie – powiedział wiceszef KE.