4 zabitych w wypadku, kierowca miał 2,6 promila. Areszt dla Damiana O.

Wcześniej do kierowania autem przyznał się jego 22-letni brat.Policja ustaliła, że 22-latek chciał w ten sposób chronić starszego brata. To właśnie oni jechali pojazdem, który spowodował wypadek ze swoim trzecim bratem. Jak ustalili śledczy, 32-letni Damian O. kierując samochodem nie posiadał prawa jazdy i miał we krwi 2,6 promila alkoholu. Usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy i - jak informuje prokuratura - wskazał inną osobę jako kierującą autem.

Zebrane przez śledczych dowody i zeznania świadków wskazują jednak, że to Damian O. kierował samochodem. Miał zjechać autem ze swojego pasa i czołowo zderzyć się z autem marki renault, którym jechały dwa starsze małżeństwa. Bracia zostali ranni i trafili do szpitala. Prokurator złożył do sądu wniosek o areszt dla podejrzanego 32-latka w obawie o matactwo oraz ze względu na grożącą mu surową karę. W niedzielę sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu Damiana O. na dwa miesiące. Mężczyzna przebywa obecnie w szpitalu, skąd trafi prosto do aresztu.