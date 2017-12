Duda, Tusk, Szydło i... to zdjęcie Schetyny. Czego życzą Polakom politycy na Nowy Rok?

Za pośrednictwem Twittera życzenia złożył m.in. prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa życzyła internautom, by 2018 był rokiem pełnym sukcesów i dobrych dni. „Życzę byście mogli go z satysfakcją podsumować na progu kolejnego, 2019 roku. A dziś szampańskiej zabawy sylwestrowej! Do siego roku!” – napisał prezydent.

Była premier Beata Szydło życzy nam jak najmniej rozczarowań i niepowodzeń, a jak najwięcej sukcesów i miłych zaskoczeń. „Miłości i zdrowia, bezpiecznej codzienności i spokojnej przyszłości. Niech dla każdego ten rok będzie taki, jak sobie wymarzy” – czytamy w życzeniach od byłej premier, która mimo zmiany zajmowanego w rządzie stanowiska, wciąż pozostaje aktywna w mediach społecznościowych.

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna z okazji Sylwestra zamieścił wspominkowe zdjęcie z 1986 roku. „W trudnych czasach też trzeba się uśmiechać i wierzyć w zwycięstwo” – napisał polityk. „Takiej samej wiary i uśmiechu życzę w 2018 roku. Przecież historia lubi się powtarzać”... – dodał.

Katarzyna Lubnauer w noworocznych życzeniach nie zapomniała o kolegach ze Zjednoczonej Opozycji. Jak podkreśliła, to do nich skierowała szczególne życzenia. „Oby wszystkim nam starczyło odwagi i odpowiedzialności!” – napisała.

Władysław Kosiniak-Kamysz zamieścił zdjęcie z wywiadu, podczas którego dziennikarka trzymała w dłoniach mikrofon TVN24 i TV Trwam. „Da się? Da! Niech da się też w 2018. Łączy nas więcej niż na co dzień nam się wydaje. Nie gubmy tego na zakrętach. Dobrego Nowego Roku” – napisał lider Ludowców.

Życzenia do Polaków skierował też szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Były premier życzył wszystkim „odwagi i rozwagi”, dodając, że „szczęście samo przyjdzie”.