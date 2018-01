Służba zdrowia, Mieszkanie plus, bezpieczeństwo. Premier o priorytetach na 2018 rok

Wśród kluczowych obszarów na najbliższy rok premier wymienił służbę zdrowia, która w jego ocenie będzie „wielkim wyzwaniem” ze względu na zaniedbania ostatnich 25 lat. Zdaniem Morawieckiego, doprowadziło to do sytuacji, w której „mamy protestujących, często w bardzo ważnych sprawach – młodych lekarzy”. – Mamy niedobory personelu służby zdrowia, pielęgniarek jest za mało w bardzo wielu miejscach i trzeba to nadrobić – podkreślił Mateusz Morawiecki.- Rezydenci to niezwykle ważna grupa. Chciałbym prosić młodych lekarzy, abyśmy byli w dialogu – dodał premier

Zdaniem szefa rządu, dużym wyzwaniem będzie też program Mieszkanie Plus. Premier podkreślił, że w 2018 roku polską gospodarkę powinny napędzać inwestycje. Jako wielką zmianę w porównaniu do poprzednich lat Morawiecki wskazał sukcesy związane z uszczelnianiem systemu podatkowego. Do priorytetów premier zaliczył sprawy związane „z rolnictwem, polską wsią, a także handlem międzynarodowym, gospodarka polska, dalszym uszczelnianiem systemu podatkowego”.