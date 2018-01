Zaskakujący przetarg. Urzędnicy Szyszki mają dostać zniżki na operacje plastyczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to instytucja podległa Ministerstwu Środowiska. Kierownictwo NFOŚiGW rozpisało przetarg na zakup pakietów zdrowotnych dla pracowników oraz członków zarządu. Pracownicy Funduszu będą mogli skorzystać m.in. z porad lekarskich, konsultacji specjalistycznych, zabiegowej oraz domowej opieki pielęgniarskiej, a także z badań laboratoryjnych, USG czy radiologicznych. Urzędnikom będzie także przysługiwał dostęp do szczepień ochronnych oraz rehabilitacji. W ofercie pojawił się jednak jeden zaskakujący wymóg.

Firma, która chce stanąć do przetargu, powinna bowiem zapewnić zniżki na zabiegi chirurgii plastycznej. W ofercie podkreślono, że chodzi o lifitng twarzy, korektę nosa i uszu, plastykę brzucha czy powiększenie piersi. Urzędnicy NFOŚiGW będą mogli liczyć na 10 proc. rabatu na tego typu zabiegi, a członkowie zarządu 30 proc. Rzecznik prasowy instytucji pytany o to, po co urzędnikom zniżki na chirurgię plastyczną, nie odpowiedział na pytania dziennikarzy „Super Expressu” .