Groźby, wyzwiska, uprzykrzanie życia. Tak od ponad roku wygląda życie na wsi pod Częstochową

Powodem sporu jest droga wyjazdowa, która należy do pana Henryka i jego żony Jolanty, ale nie ma bezpośredniego połączenia z ich działką. Na sąsiedniej posesji stoi dom Przemysława, siostrzeńca pana Henryka. Tuż obok mieszka również jego siostrzenica z mężem, Wojciechem. – Całkowicie mnie odgrodził – mówi Przemysław, który do swojej posesji dojeżdża przez las dzięki uprzejmości siostry. W odpowiedzi na zablokowanie drogi wyjazdowej z posesji przez Henryka o pan Przemysław postawił płot. W ten sposób całkowicie ogrodził działkę swojego wujka Henryka. – Ja nie mogłem chodzić przez ich [działkę – red.] od roku, a on może. I przechodził przez moje. Zagrodziliśmy z chłopakami całkowicie – tłumaczy pan Przemysław.

Henryk i jego żona Jolanta mogliby się dostać do drogi publicznej od strony lasu. Jednak teren należy do siostrzenicy pana Henryka i jej męża, z którymi również jest w konflikcie. Po tym jak pan Przemysław postawił płot, państwo Henryk i Jolanta zostali całkowicie pozbawieni wyjścia ze swojej posesji. Aby z nimi porozmawiać nasza ekipa musiała przeprawić się przez ogrodzenie. – Żal mi tego wszystkiego, co mi rodzina robi. Jak psa mnie traktują – mówi z łzami w oczach Henryk. Według niego wszystko to dzieje się "przez chytrość i mściwość". Winne mają być także jego siostra i jej córka, które miały wyzywać jego żonę i być w stosunku do niej agresywne. Na dowód pani Jolanta pokazuje kawałek cegły, który miał być rzucony w jej stronę.

„Pojawiłam się nagle i wszystkie plany prysły”

Według pana Przemysława jednak jest odwrotnie: to pan Henryk atakuje jego bliskich. – Mam dziesiątki nagrań, i to bardzo ostrych. Z kilku wynika, jak bije moją siostrę – twierdzi. "T! Ty k***o, ty. Jakim prawem mnie uderzyłeś?" – to słowa, jakie padają w nagraniu. Na kolejnym słychać wyzwiska i groźby: "kamieniami będę rzucał", "ty łachudro", "wiesz, że jesteś głupia?", "mordę masz jak kubeł, jak kibel". – To są ludzie, którzy jak się nie pomylą, to prawdy nie powiedzą – odpiera jednak zarzuty pod adresem jej i jej męża pani Jolanta. Jak twierdzi, to ona sama jest przyczyną konfliktów. – Pojawiłam się nagle i wszystkie plany, które mieli wobec mojego męża, prysły. Że po jego śmierci zabiorą mu dom i grunt – mówi. – Niech przejmie jego żona. Bardzo dobrze, że się ożenił – uważa jednak pan Przemysław i dodaje, że zastrzeżeń nie ma do dziedziczenia, ale do tego, że pani Jolanta "ich nęka, a on [jego wuj – red.] tego nie widzi".

Pan Henryk i jego żona Jolanta są skłóceni nie tylko z mieszkającą w pobliżu rodziną. Na to, że trudno ułożyć z nimi relacje, skarżą się także inni sąsiedzi. – Będzie trudno rozwiązać tę sprawę. Nikt nie chce popuścić, szczególnie ta pani Jolanta – przyznaje mieszkający w pobliżu Jan i dodaje: – Mówi do mnie "ty baranie!". Ja mieszkam tu 65 lat, nie ubliżyłem nikomu, mnie nikt też nie ubliżył! Według niego rozwiązanie konfliktu jest możliwe, ale do tego potrzebne są chęci z dwóch stron. Tymczasem tu nikt nie chce odpuścić. – Wszyscy mają dość. Ona powiedziała, że nas wykończy i ona nas wykończy. To jest jej plan – uważa pan Przemysław. Jak twierdzi, na niego i siostrę nasyłane są kontrole: szamba, z Państwowej Inspekcji Pracy, urzędu skarbowego, ZUS-u, Lasów Państwowych. Według niego chodzi tylko o to, żeby jego i jego rodzinę nękać. – Dlaczego ja piszę? My piszemy. Ale oni też piszą, o szambo, o śmieci – broni się pani Jolanta.

A pan Wojciech pokazuje, potłuczone talerze i starą lalkę bez nogi – rzeczy, które, jak twierdzi, wrzuca na jego posesję pan Henryk. – Tu mi chlasnął szambo. Wbił szpadel centralnie w rurę, specjalnie, celowo – mówi. Sprawa o wytyczenie drogi koniecznej do drogi publicznej toczy się w sądzie. Obie strony kłócą się dalej, czego świadkiem często jest policja. – Źródłem tego konfliktu jest spór o drogę dojazdową do drogi publicznej. Początkowo padały propozycje zamiany na działki, odsprzedaży działek, jednak strony nie były zadowolone i nie mogły dojść do porozumienia. Średnio jesteśmy tam trzy razy w miesiącu – mówi Marta Ladowska, oficer prasowy KMP w Częstochowie. – Jest to efekt kuli śnieżnej. Ten konflikt na tyle narósł, że efektem interwencji są też postępowania prowadzone przez komisariat policji w sprawach gróźb karalnych, naruszania nietykalności cielesnej, naruszenia miru domowego – wymienia.

Ręce w tej sprawie rozkładają również gminni urzędnicy. Ich zdaniem jest to prywatny konflikt, a jego stronami są dorośli ludzie, którzy powinni się między sobą porozumieć. – Ja uważam, że wystarczy usiąść do stołu, rozmawiać i osiągnąć kompromis. Jest to rolą bardziej dwóch zwaśnionych stron niż gminy – mówi Cezary Stępień, wójt gminy Kamienicy Polskiej. Zaznacza, że ludzie ci będą żyli w swoich domach najprawdopodobniej jeszcze wiele lat, dlatego żeby normalnie funkcjonować, muszą się porozumieć.

Siostrzenica pana Henryka i jej mąż twierdzą, że już pół roku temu proponowali dzierżawę części ich działki, aby miał przejście do drogi publicznej od strony lasu. Postanawiamy porozmawiać o tym rozwiązaniu z obiema stronami przed kamerą. Kompromis udaje się osiągnąć – pan Henryk podpisze umowę dzierżawy drogi na pół roku w zamian za drobną, miesięczną opłatę. Pogodzić jednak zwaśnionych stron się nie udaje. – Ja bym się może mógł pogodzić – mówi pan Przemysław, zastrzegając, że skłonny byłby do tego tylko jeżeli on i jego rodzina zostaną przeproszeni przez wuja. – Na tę chwilę ja z nimi się nie pogodzę, bo nie zasłużyli na to – kategorycznie ucina jednak pan Henryk.