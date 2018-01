Petru nie będzie kandydatem na prezydenta Wrocławia. „To jakiś humbug”

Informacje o możliwym starcie byłego lidera Nowoczesnej na prezydenta Wrocławia krążyły wśród polityków od kilkunastu dni. Pogłoski rozwiała Katarzyna Lubnauer, która oznajmiła, że polityk nie będzie kandydatem na ten urząd. Na pytanie „czy Wrocław dla Ryszarda Petru to dobry pomysł” odpowiedziała, że „to jakiś humbug”. – Nie ma takiego tematu, od początku nie było takiego tematu – powiedziała liderka ugrupowania. Przypomniała również, że kandydatem na prezydenta Wrocławia był i pozostanie Michał Jaros.

Według doniesień portalu gazeta.pl, do ubiegania się o urząd prezydenta miasta miał namawiać Petru lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Zdaniem jednego z działaczy PO, wystawienie dawnego lidera Nowoczesnej miało być pomysłem na znalezienie wspólnego kandydata opozycji w wyborach na prezydenta Wrocławia. Kandydatem ugrupowania Grzegorza Schetyny na ten urząd jest obecnie posłanka prof. Alicja Chybicka.

Przypomnijmy, Ryszard Petru nie znalazł się w ścisłym kierownictwie Nowoczesnej, pozostał on poza prezydium zarządu partii. Sygnały, że Katarzyna Lubnauer nie postawi na Ryszarda Petru, pojawiały się już wcześniej. W „Salonie politycznym Trójki” przewodnicząca Nowoczesnej mówiła o wielu niepotrzebnych słowach, które padły z ust Ryszarda Petru pod adresem jej i partii. – Wykazał się pewną nielojalnością w tym znaczeniu, że wydaje mi się, że nawet jeżeli ma się jakieś pretensje do mnie, co mogę zrozumieć, to mówienie nie najlepiej o partii jest błędem – tłumaczyła Lubnauer.

