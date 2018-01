Minister Radziwiłł w ogniu krytyki. „Oczernia lekarzy, zachowuje się coraz bardziej nieelegancko”

– Nawet już mówi, że to jest hańba, że my nawołujemy do buntu, bardzo mi się nie podoba postawa nieetyczna takiego ministra i lekarza jednocześnie, do kolegów nie powinno się w ten sposób mówić, szczególnie jeżeli nie jest to zgodne z prawdą – powiedział Krzysztof Hałabuz. – Nie można mówić o tym, że jest buntem to, że pracujemy zgodnie z kodeksem pracy – dodał.

Szef Porozumienia Rezydentów OZZL wskazał, że chodzi o to, aby wykazać niewydolność systemu, braki kadrowe, żeby zaczęły być podejmowane takie działania, aby temu zapobiec i przestać utrwalać patologię. – Marzy nam się to, aby poprawiła się sytuacja w ochronie zdrowia, abyśmy mogli lepiej opiekować się pacjentami, aby zmiany systemowe, które zaproponuje nam minister doprowadziły w końcu do tego żeby nie były to obietnice, ale realne czyny – podkreślił. – Minister zdrowia, tutaj odpowiada za konstrukcję systemu. Skoro system jest źle skonstruowany spada na niego ogromna odpowiedzialność, aby to zrobić. Jest to sytuacja bardzo skomplikowana, trudna, duże wyzwanie i rozumiem, że podnosi mu to poziom kortyzolu i adrenaliny, doprowadza do nerwów – wyjaśnił.

Hałabuz przekonywał również, że nie jest intencją rezydentów, by obecny minister zdrowia odszedł ze stanowiska. – Nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną. Chodzi nam o poprawę systemu. Czy zrobi to ten minister, czy następny, naprawdę nam to jest ganz egal, chodzi o efekt końcowy – stwierdził.

