Anna Lewandowska zakłada nowy biznes. Czym zajmie się trenerka?

Mamy dla mamy, wspólnie zbudujemy cudowny świat dla naszych dzieci – tak brzmi opis oficjalnego profilu „Baby by Ann”.

Trenerka nie zdradza szczegółów dotyczących nowego projektu. Niedawno jednak aktorka Maja Bohosiewicz zamieściła na Instagramie wpis, na który odpowiedziała Lewandowska, zdradzając czym może być nowa inicjatywa. „Nie podaję dziecku gotowych słoiczków z prostego powodu. Kiedyś ich spróbowałam i smakowały jak tektura z mąką. Będę je kupowała dopiero, jak wyprodukuje je Lewandowska i doda wszystko co bio co eko i co spa” – napisała Bohosiewicz. „Czytasz w moich myślach..”. – odpowiedziała Anna Lewandowska.