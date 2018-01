Zatrzymano nielegalnego migranta z Turcji. Chciał dotrzeć do Niemiec

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Hrebennem na Lubelszczyźnie, zatrzymali w rejonie granicy państwa w powiecie tomaszowskim mężczyznę, który nielegalnie przekroczył granicę i pieszo kontynuował wędrówkę w głąb kraju. Jak ustalili funkcjonariusze, zatrzymanym okazał się być 57-letni obywatel Turcji. Mężczyzna nie posiadał przy sobie dokumentów uprawniających go do legalnego pobytu na terytorium Polski. Do zatrzymania nielegalnego migranta doszło dzięki urządzeniom, służącym do nocnej obserwacji terenu.

Kolejne zatrzymanie

Straż Graniczna zauważa, że to już kolejne w ostatnim czasie zatrzymanie nielegalnego migranta. Tydzień temu funkcjonariusze z placówki w Hrebennem zatrzymali bowiem dwóch nielegalnych migrantów z Syrii, a wcześniej również innego obywatela Turcji, który przyznał, że wędrował do Niemiec. Mężczyzna został przekazany służbom granicznym Ukrainy.