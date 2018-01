Organizowali przerzut cudzoziemców z Polski do Wielkiej Brytanii. Fałszowali polskie dokumenty

Galeria:

Zatrzymanie członków zorganizowanej grupy przestępczej

Zwieńczeniem kilkunastomiesięcznej pracy funkcjonariuszy z Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście jest akt oskarżenia, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Akt oskarżenia skierowano przeciwko 7 osobom- mieszkańcom województwa dolnośląskiego, podejrzanym o organizowanie i udzielanie pomocy w przekraczaniu wbrew przepisom granicy państwa. Zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą usłyszała 52-letnia mieszkanka Zgorzelca, natomiast 3 mężczyzn w wieku 34, 33 oraz 31 lat przedstawiono zarzut uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej.

Funkcjonariusze SG rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą, która trudniła się nielegalnym przerzutem cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy z Polski do Wielkiej Brytanii. Jak ustalili śledczy cudzoziemcom, którzy legalnie przyjeżdżali do naszego kraju, a byli zainteresowani wyjazdem do Wielkiej Brytanii, sprzedawano polskie dokumenty tożsamości, które były kradzione bądź skupowane. Członkowie grupy wykorzystywali podobieństwo cudzoziemców do wizerunku osób widniejących w dokumentach. Po dobraniu najbardziej pasującego dokumentu, cudzoziemiec, któremu grupa zapewniała pobyt w pensjonatach oraz bilet lotniczy, uczył się danych osoby. Obcokrajowcy przy wykorzystaniu samochodów osobowych byli dowożeni na lotniska, bądź przewożeni bezpośrednio do Wielkiej Brytanii. Za zorganizowanie wyjazdu do Wielkiej Brytanii członkowie grupy inkasowali 3000 euro.

Grupa działała od marca do grudnia 2016 r. i zorganizowała nielegalne przekroczenie granicy dla co najmniej 11 cudzoziemców i z tego tytułu jej członkowie osiągnęli korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 45 tys. euro. Do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej oraz pociągnięcia do odpowiedzialności karnej jej członków, przyczyniła się ścisła międzynarodowa współpraca Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ze służbami Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji oraz Holandii. W wyniku tego współdziałania udało się zatrzymać 24 cudzoziemców, którzy wykorzystując swoje podobieństwo do wizerunku osoby widniejącego w polskim dokumencie usiłowali nielegalnie wjechać do Wielkiej Brytanii.

W ramach prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 100 polskich dokumentów tożsamości, telefony komórkowe oraz komputery. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono również mienie o wartości niemal 90 tys. zł. Kierującej grupą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, pozostałym członkom grupy do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec oskarżonych zastosowano poręczenie majątkowe oraz dozór policyjny.