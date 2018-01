Popularny napój znika z oferty Coca-Coli. Na rynku pojawiła się nowa marka

Foodsharing - co to jest i jak działa?

Polacy niechętnie przyznają się, że wyrzucają jedzenie do śmietnika - tylko co piąty z nas robi to raz w tygodniu. Jesteśmy w niechlubnej czołówce krajów, które marnują olbrzymie ilości. Foodsharing to nowy sposób na dzielenie się...