PKP PLK ogłosiły przetargi na modernizację 165 km „Węglówki” za około 2 mld zł

„To fragment linii kolejowej nr 131 (Chorzów Batory – Tczew) tzw. »Węglówki« – ważnego międzynarodowego szlaku towarowego, łączącego Śląsk z wybrzeżem. [...] PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizują łącznie 165 km linii kolejowej z Chorzowa Batorego do Zduńskiej Woli. Prace obejmą wymianę torów, rozjazdów oraz sieci trakcyjnej. Podwyższona zostanie prędkość pociągów pasażerskich do 140 km/h. Pociągi towarowe pojadą z prędkością do 120 km/h. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawną obsługę większej liczby składów towarowych” – czytamy w komunikacie.

Magistrala Węglowa ma istotne znaczenie dla ruchu pasażerskiego. W ramach inwestycji przebudowane zostaną stacje i przystanki m.in.: Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Tarnowskie Góry, Nakło Śląskie, Kalety, Radzionków, Rusiec Łódzki, Zduńska Wola Karsznice, Miasteczko Śląskie, Radzionków Rojca i Siedlce Łaskie. Na każdej stacji powstaną dwa nowe, wygodniejsze perony wraz z dojściami uwzględniającymi dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, wiatami, oświetleniem i czytelnym oznakowaniem, podano także.

„Dzięki inwestycji mieszkańcy Chorzowa zyskają nowy przystanek kolejowy – między stacjami Chorzów Miasto i Chorzów Batory, w okolicach ulicy Strzelców Bytomskich – w pobliżu kampusów Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Bankowej oraz szpitala. Również mieszkańcy Bytomia zyskają nowy przystanek w dogodniejszej lokalizacji. Planowane jest przesunięcie o około 500 metrów na północ przystanku Bytom Północny. Zmodernizowany odcinek linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tarnowskie Góry stanie się również ważnym elementem połączenia Katowic z lotniskiem w Pyrzowicach” – czytamy dalej.

Ponadto budowa nowych 4 lokalnych centrów sterowania Bytom, Tarnowskie Góry, Herby Nowe i Zduńska Wola Karsznice, w większym stopniu zagwarantuje bezpieczną i płynną jazdę pociągów.

Do prowadzenia ruchu z wyższą prędkością zostaną dostosowane obiekty inżynieryjne. Inwestycja obejmie remont blisko 180 obiektów – mostów, wiaduktów i przepustów. Zwiększy się również poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym m.in. dzięki modernizacji 71 przejazdów kolejowo – drogowych, wskazano także w komunikacie.

Prace na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Zduńska Wola Karsznice realizowane są w ramach projektu POIiŚ5.1-14 „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo", którego wartość w Krajowym Programie Kolejowym wynosi 2,1 mld zł. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych planowane jest w latach 2018-2022, podsumowano.