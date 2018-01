Ilu Polaków chodzi do kościoła? „Ludzie są mniej otwarci na sferę duchową”

Zgodnie z danymi Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego za rok 2016, ponad 1/3 katolików uczestniczyła w niedzielnej Eucharystii. Do Komunii Świętej przystępowało 16 proc. wiernych. To wynik mniejszy w porównaniu do poprzedniego badania.

Z danych przedstawionych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, zebranych na podstawie dorocznego liczenia wiernych w parafiach, wynika, że w 2016 roku w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 36,7 proc. zobowiązanych katolików. Do Komunii Świętej przystąpiło 16 proc. W stosunku do 2015 roku odsetek osób chodzących na niedzielne msze jest niższy o 3,1 proc. O jeden pkt proc. zmniejszyła się również liczba osób przystępujących do Komunii Świętej. W całym kraju odprawiono w każdą niedzielę niemal 48 tysięcy Eucharystii. Najwięcej osób przychodziło na msze poranne, pomiędzy godziną 8 a 11. Najwyższy wskaźnik wiernych uczestniczących w mszach odnotowano w diecezji tarnowskiej (66,9 proc.), rzeszowskiej (60,5 proc.) i przemyskiej (56,4 proc.). Najniższy wynik miały biskupstwa szczecińsko-kamieńskie (22,7 proc.), łódzkie (23,4 proc.) i koszalińsko-kołobrzeskie (24,4 proc.). Raport objął również liczbę słuchaczy w seminariach diecezjalnych, w których w 2016 roku studiowało 2,3 tysiąca osób. Zgodnie z ustaleniami Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, w Polsce znajduje się ponad 10 tysięcy parafii. – Można zauważyć, że ludzie są coraz mniej otwarci na sferę duchową, ale niemal wszyscy Polacy czują się związani z katolicyzmem, co ukazuje względna stabilność trendów z ostatnich pięciu lat – ocenił wynik raportu ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.