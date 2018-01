Niemal milion Polaków ma nieważne dowody osobiste. Liczba ta może jeszcze drastycznie wzrosnąć

– W ubiegłym roku ponad czterem milionom osób skończył się okres ważności dowodu osobistego. W pierwszym kwartale tego roku upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona osób. Ja również jestem w tym gronie, dlatego już dziś złożyłem wniosek o nowy dowód osobisty – powiedział minister Mariusz Błaszczak w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Północ.

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa m.in. w kontaktach z urzędem. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że taki dokument jest bezużyteczny w obrocie prawnym, ponieważ nie można się nim dłużej posługiwać. Nie załatwimy żadnych spraw w urzędzie czy na poczcie. W kwestiach wymagających weryfikacji tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, czy z dokonaniem zakupu ratalnego.

„Górka dowodowa”

W 2017 r. ważność dowodu osobistego skończyła się aż 4 mln 729 tys. Polaków. Prawie 870 tys. tych osób, którym w 2017 r. upłynął 10-letni okres ważności dowodu osobistego, nadal nie odebrało nowego dowodu. Na samym Mazowszu to 120 tys. osób.

Z kolei w pierwszym kwartale 2018 r. upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona osób np. w samym styczniu to prawie 63 tys. osób na Mazowszu, 55 tys. na Śląsku czy 50 tys. w Wielkopolsce. – Jest to związane z tzw. „górką dowodową”, która miała miejsce w 2007 r. Utrata ważności starych – książeczkowych dowodów osobistych (od 1 stycznia 2008 r.) spowodowała, że znaczna liczba dowodów osobistych wydana została dopiero z końcem 2007 r. lub początkiem 2018 r. – poinformował szef MSWiA.

Dlatego już teraz warto sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego. Jeśli jest nieważny lub wkrótce upływa termin jego ważności trzeba złożyć wniosek o nowy dowód. – Zachęcam, aby ze złożeniem wniosku nie czekać do ostatniej chwili, do upływu terminu jego ważności. Ja właśnie przed chwilą złożyłem wniosek o nowy dowód i jak widać zajmuje to kilka minut – zaapelował minister. Jednocześnie przypomniał, że dowód osobisty jest wydawany bezpłatnie. Wniosek o jego wydanie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy/miasta na terytorium Polski – niezależnie od miejsca zameldowania. Możliwe jest również złożenie wniosku przez Internet.

Posiadanie dowodu to obowiązek

Szef MSWiA zaznaczył, że każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany posiadać dowód osobisty. Natomiast obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Warto również wiedzieć, że nieważny dowód osobisty nie może też być podstawą do przekroczenia granicy w ramach Strefy Schengen. Dlatego właśnie przed nadchodzącymi feriami zimowymi warto sprawdzić ważność naszych dokumentów, żeby dopiero na lotnisku nie okazało się, że z tak błahego powodu nigdzie nie polecimy.

Minister Mariusz Błaszczak podkreślił również, że już wkrótce, bo w 2019 r. obywatele otrzymają dowody osobiste z warstwą elektroniczną. W sierpniu 2017 r. Rada Ministrów przyjęła koncepcję wprowadzenia takiego dowodu. Aktualnie dobiegają końca prace trzech resortów: MSWiA, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Zdrowia nad rozwiązaniami technicznymi dla polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Wniosek o nowy dowód osobisty złożymy również przez internet

Wniosek o nowy dowód można też złożyć elektronicznie. Na platformie Obywatel (www.obywatel.gov.pl) działa centralna usługa, dzięki której można załatwić sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Aby skorzystać z tej usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość. Instrukcja założenia profilu zaufanego znajduje się również na platformie Obywatel (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

Aby elektronicznie złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego na platformie Obywatel należy odszukać w Katalogu „Dokumenty i dane osobowe” kartę usługi „Uzyskaj dowód osobisty”, a następnie ścieżkę „przez Internet”. Kolejnym krokiem jest kliknięcie w przycisk „Złóż wniosek o dowód osobisty”. Należy wybrać powód ubiegania się o dowód osobisty, a następnie urząd, w którym chce się odebrać gotowy dowód. Wnioskując o dowód osobisty, obywatel musi również dołączyć zdjęcie. Szczegółowe informacje znajdują się na podanej stronie.

E-meldunek – kolejna e-usługa już działa

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał również, że działa już e-meldunek. Każdy, kto mieszka w Polsce, musi pamiętać o obowiązku meldunkowym. Od 1 stycznia br. nie musimy iść do urzędu, aby to zrobić.

E-meldunek jest kolejną, uruchomioną przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, e-usługą ułatwiającą obywatelom kontakt z administracją. Bez konieczności wychodzenia z domu można już m.in. zamówić odpisy aktów stanu cywilnego i za to zapłacić, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.

Dzięki tej e-usłudze można zameldować się zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz – jako pełnomocnik – innej osoby.

Wprowadzenie zameldowania elektronicznego, a więc bez wychodzenia z domu, jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o ewidencji ludności zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.