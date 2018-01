Pogoda na najbliższe dni. Czeka nas kolejny „jesienny” weekend

W piątek najwięcej chmur będzie na północy oraz na wschodzie Polski - może tam spaść nawet do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Nieco lepsza pogoda będzie w centrum i na południu kraju. W większości kraju przeważać będą chmury. Temperatura wyniesie od 4 stopni w Suwałkach do 10 we Wrocławiu. W całym kraju będzie wiał silny i porywisty wiatr. Dość niskie ciśnienie atmosferyczne, jednak powoli zacznie ono rosnąć.

W najbliższy weekend znów będzie jesiennie. W nocy z piątku na sobotę temperatura będzie dodatnia - od 2 do 6 stopni Celsjusza. Miejscami, szczególnie we wschodniej i południowej części kraju popada deszcz. W sobotę słupki rtęci w całej Polsce pokażą od 5 do 10 stopni. W niedzielę deszcz spadnie na południu kraju, będzie nieco chłodniej - od 2 do do 9 stopni.