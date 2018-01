Szef klubu PiS: Rekonstrukcja rządu na początku przyszłego tygodnia. Czerwińska zastąpi Morawieckiego?

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki na antenie wPolsce.pl podsumował rozmowy prowadzone przez władze partii, które odbyły się w czwartek 4 stycznia. – Bardzo udane spotkanie, plan rekonstrukcji przyjęty, rekonstrukcja będzie pewnie na początku tygodnia – mówił kolejnego dnia w materiale dla wPolsce.pl. – Niekoniecznie w poniedziałek, ale w pierwszej połowie tygodnia – precyzował.

We wspomnianym spotkaniu kierownictwa PiS uczestniczyli prezes partii Jarosław Kaczyński uczestniczyli, premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Beata Szydło i Piotr Gliński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef MSWiA Mariusz Błaszczak, szef MON Antoni Macierewicz, przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki i wiceprezes PiS Joachim Brudziński.

Zmiany są pewne, ponieważ w połowie grudnia premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że będą potrzebne dwie dodatkowe osoby, aby odciążyć go z obowiązków ministra finansów i rozwoju. Na antenie TVP Szczecin zapowiadał on, że będzie on łączył funkcję premiera z zarządzaniem tymi dwoma ministerstwami „tylko przez krótki czas". Jako możliwe zastępstwo dla Morawieckiego wskazywano wiceminister finansów Teresę Czerwińską, jednak po nagłośnieniu przez media faktu, iż urodziła się w ZSRR, jej kandydatura może nie być tak pewna.

Dziennikarze Wirtualnej Polski ustalili, że Czerwińska urodziła się 7 września 1974 r. w Dyneburgu, drugim pod względem wielkości mieście na Łotwie, która w tamtym czasie należała do ZSRR. Stamtąd pochodzą też rodzice Czerwińskiej Ludmiła i Bogusław Tumanovskis. Informacje na ten temat podaje tylko katalog IPN.